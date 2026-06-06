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Цолов взе бонус точката от спринта в Монако

Българският пилот във Формула 2 направи най-бързата обиколка по улиците в Монте Карло

Днес, 17:10
Спринтът във Формула 2 в Монте Карло предложи доста скучно състезание от началото до края.
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Спринтът във Формула 2 в Монте Карло предложи доста скучно състезание от началото до края.

Никола Цолов взе точка от спринтовото състезание за "Гран при" на Монако във Формула 2, въпреки че завърши извън Топ 8. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" стартира от 9-а позиция на решетката и финишира 10-и, но в края на надпреварата два пъти подобри най-доброто време по уличното трасе в Монте Карло и заслужи бонуса за най-бърза обиколка.

19-годишният Цолов си гарантира точката с време 1:22,100 мин., което записа в 23-тата от общо 30 обиколки. Само три обиколки по-рано Никола записа 1:22,686, което също му беше достатъчно, за да поведе в битката за бонуса, подобрявайки резултата от 1:22,707 на Алекс Дън ("Родин Моторспорт") от 13-ия тур.

Победата днес извоюва съотборникът на Българския лъв в "Кампос" Ноел Леон, за когото това е втори пореден спринтов успех след този в Монреал преди две седмици. Втори зад мексиканеца завърши Роман Билински ("ДАМС Лукас Ойл"), а последното място на подиума заслужи лидерът в шампионата Габриеле Мини ("МП Моторспорт").

Като цяло трасето в Княжеството затвърди репутацията си на една от най-скучните писти - изпреварванията бяха изключително малко както сред лидерите, така и сред останалите автомобили в колоната. Това се случи и заради изключително предпазливото каране на всички пилоти, щадящи колите и себе си преди неделното основно състезание.

В генералното класиране Мини е начело с 63 т., следван от Леон с 43 т. и Рафаел Камара ("Инвикта Рейсинг") с 39 т. Цолов е 5-и с 36 т., като пред него е и Мартиниус Стенсхорне ("Родин") с 39 т.

Същинската надпревара за "Гран при" на Монако във Формула 2 е в неделя от 10:25 ч. българско време. Никола Цолов ще стартира от първа редица след второто си място в квалификацията. Прякото предаване ще бъде по платения ТВ канал "Диема спорт 3".

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Ключови думи:

Формула 2, Никола Цолов

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