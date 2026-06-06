Цолов взе бонус точката от спринта в Монако

Никола Цолов взе точка от спринтовото състезание за "Гран при" на Монако във Формула 2, въпреки че завърши извън Топ 8. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" стартира от 9-а позиция на решетката и финишира 10-и, но в края на надпреварата два пъти подобри най-доброто време по уличното трасе в Монте Карло и заслужи бонуса за най-бърза обиколка.

19-годишният Цолов си гарантира точката с време 1:22,100 мин., което записа в 23-тата от общо 30 обиколки. Само три обиколки по-рано Никола записа 1:22,686, което също му беше достатъчно, за да поведе в битката за бонуса, подобрявайки резултата от 1:22,707 на Алекс Дън ("Родин Моторспорт") от 13-ия тур.

Победата днес извоюва съотборникът на Българския лъв в "Кампос" Ноел Леон, за когото това е втори пореден спринтов успех след този в Монреал преди две седмици. Втори зад мексиканеца завърши Роман Билински ("ДАМС Лукас Ойл"), а последното място на подиума заслужи лидерът в шампионата Габриеле Мини ("МП Моторспорт").

🏁 SPRINT RACE CHEQUERED FLAG 🏁



TOP 10 👇



Leon

Bilinski

Mini

Dürksen

Beganovic

Stenshorne

Maini

Camara

Dunne

Tsolov#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/IGmLQFALIq — Formula 2 (@Formula2) 6 юни 2026 г.

Като цяло трасето в Княжеството затвърди репутацията си на една от най-скучните писти - изпреварванията бяха изключително малко както сред лидерите, така и сред останалите автомобили в колоната. Това се случи и заради изключително предпазливото каране на всички пилоти, щадящи колите и себе си преди неделното основно състезание.

В генералното класиране Мини е начело с 63 т., следван от Леон с 43 т. и Рафаел Камара ("Инвикта Рейсинг") с 39 т. Цолов е 5-и с 36 т., като пред него е и Мартиниус Стенсхорне ("Родин") с 39 т.

Същинската надпревара за "Гран при" на Монако във Формула 2 е в неделя от 10:25 ч. българско време. Никола Цолов ще стартира от първа редица след второто си място в квалификацията. Прякото предаване ще бъде по платения ТВ канал "Диема спорт 3".