Италианският феномен на "Мерцедес" оформи хеттрик в F1

ЕПА/БГНЕС Карираният флаг посреща Андреа Кими Антонели като победител в състезанието за "Гран при" на Маями във Формула 1.

19-годишният Андреа Кими Антонели продължава да удивлява света на високите скорости. Италианският феномен в тима на "Мерцедес" спечели трета поредна победа във Формула 1, триумфирайки в състезанието за "Гран при" на Маями - четвърти кръг от принудително орязания сезон 2026 в най-комерсиалния моторен спорт.

След като преди повече от месец стана първият тийнейджър в историята с две последователни спечелени надпревари, тази вечер Антонели създаде и хеттрик прецедент. За разлика от победите в Китай (15 март) и Япония (29 март), които дойдоха с голямо предимство пред конкуренцията, днес той трябваше да впрегне цялата си издръжливост, за да стъпи на най-високото стъпало на подиума в САЩ.

Пилотът на "сребърните стрели" потегли от полпозишън, но загуби лидерството си още на старта. Кими поведе отново едва след спиранията в бокса, когато изпревари световния шампион Ландо Норис ("Макларън"). Британецът обаче не се предаде до самия финал на дистанцията от 57 обиколки и остана в близост до Антонели, който във втората половина на състезанието имаше и технически проблеми със скоростната кутия.

Въпреки всичко младият италианец запази хладнокръвие и видя карирания флаг 3,2 сек. преди Норис. Трети на цели 27 сек. зад победителя завърши другият пилот на "Макларън" Оскар Пиастри, който изпревари в предпоследната обиколка Шарл Льоклер ("Ферари") в спора за последното място на почетната стълбичка.

Във финалния тур Льоклер се завъртя и се удари в стената, повреждайки предното ляво окачване на своя автомобил, което му коства още две позиции в крайното класиране - в последните завои той беше задминат също от Джордж Ръсел ("Мерцедес") и Макс Верстапен ("Ред Бул"), финиширали четвърти и пети.

Седми се класира звездният ветеран на "Ферари" Люис Хамилтън, а зоната на точките допълниха Франко Колапинто ("Алпин") и съотборниците в "Уилямс" Карлос Сайнц-младши и Алекс Албон.

В генералното класиране Андреа Антонели събра точно 100 т. и води с 20 пред втория Джордж Ръсел (80 т.) и с 37 пред третия Шарл Льоклер (63 т.). При конструкторите начело е "Мерцедес" със 180 т., следван от "Ферари" (112 т.) и "Макларън" (94 т.).

Следващият старт в F1 е на 24 май в Канада.

ФОРМУЛА 2

Изгряващата българска звезда Никола Цолов отпадна злощастно в основното състезание за "Гран при" на Маями във Формула 2. След като вчера спечели спринта по уличното трасе около ст. "Хард Рок", днес пилотът на "Кампос Рейсинг" напусна надпреварата още в първия завой, след като беше ударен от свой съперник.

Българския лъв направи добро потегляне от 10-ата позиция на стартовата решетка, заобикаляйки тръгналия много слабо Лауренс ван Хупен ("Трайдент"). В края на правата обаче Цолов беше ударен от Тасанапол Интрапувасак ("АРТ Гран при"), който не прецени правилно сцеплението си върху мократа настилка.

Inthraphuvasak sends Tsolov into a spin at Turn 1 on the opening lap of the Miami Feature Race 💔#F2 #MiamiGP — Formula 2 (@Formula2) 3 май 2026 г.

Победител стана Габриеле Мини с "МП Моторспорт", пред Дино Беганович (ДАМС) и Рафаел Камара ("Инвикта Рейсинг").

Въпреки днешното отпадане Цолов остава лидер в генералното класиране на F2 с актив от 35 т. Само на една точка зад 19-годишния софиянец са Мини и Камара.

Сезон 2026 във Формула 2 ще продължи след три седмици на пистата "Жил Вилньов" край Монреал.