Болидите във Формула 1 за сезон 2026 (галерия)

По-малко от месец преди началото на революционния сезон 2026 във Формула 1 вече са известни дизайните на всички болиди, които ще участват в световния шампионат. За първи път от 10 години в най-комерсиалния автомобилен спорт ще се включи 11-и отбор - това ще е дебютантът "Кадилак" със свое шаси и двигател на "Ферари".

Като новобранец може да се разглежда и тимът на "Ауди", който през 2024 г. придоби "Заубер" и сега се включва на негово място със свой заводски отбор. Германският производител от Инголщат има далечен опит в моторните надпревари - от сериите "Гран при" преди Втората световна война.

Останалите девет отбора са същите като през 2025 г.: шампионът при конструкторите и пилотите "Макларън", "Ферари", "Ред Бул", "Мерцедес", "Алпин", "Астън Мартин", "Уилямс", "Хаас" и "Рейсинг Булс". Всички тимове направиха първите си изпитания още в края на януари, а този месец ще имат още два теста - в Бахрейн (11-13 и 18-20 февруари).

Стартът на новия сезон ще бъде даден на 8 март в Мелбърн със състезанието за "Гран при" на Австралия. В календара за 2026 г. има общо 24 надпревари, последната от които е на 6 декември в Абу Даби. Ето и как ще изглеждат всички болиди: