Норис се устреми към короната във Формула 1

ЕПА/БГНЕС Ландо Норис се откъсна на върха в колоната още от първите завои и до края само увеличаваше преднината си на "Интерлагос".

Ландо Норис спечели втора поредна и общо седма победа за сезона във Формула 1, триумфирайки в състезанието за "Гран при" на Сао Пауло. Британският пилот на "Макларън" контролираше събитията от старта до финала на пистата "Интерлагос" и се опази от целия хаос, който настъпи зад него в началните обиколки.

До второто място стигна Андреа Кими Антонели с "Мерцедес", който в последните метри трябваше да се отбранява срещу стартиралия от бокса Макс Верстапен. Нидерландският ас на "Ред Бул" демонстрира сензационно каране и повтори постижението на Себастиан Фетел от Абу Даби през 2012 г., когато германецът също завърши трети, след като тръгна от питлейна.

Тази вечер настоящият 4-кратен световен шампион стори това, въпреки че направи цели три спирания в бокса, а почти всички други пилоти спряха само по два пъти.

Четвърти завърши вторият пилот на "Мерцедес" Джордж Ръсел, който подобно на съотборника си Антонели трябваше да се брани позицията си в последните обиколки - срещу втория пилот на "Макларън" Оскар Пиастри, останал в крайна сметка пети. Състезанието на австралиеца беше компрометирано от 10-секундно наказание, което получи заради предизвикан от него инцидент с Антонели и Шарл Льоклер ("Ферари") при рестарта след колата на сигурността в началото на шестата обиколка.

Шести след второ поредно много силно състезание завърши пилотът на "Хаас" Оливър Беърман, а седми след един изключително дълъг стинт от над 50 обиколки със средно твърдите гуми остана Лиъм Лоусън с "Рейсинг Булс". Зад новозеландеца зоната на точките допълниха неговият съотборник Исак Хаджар, Нико Хюлкенберг ("Заубер") и Пиер Гасли ("Алпин").

RACE CLASSIFICATION



A superb drive completes a perfect weekend for Lando Norris #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/g0yMt4stbU — Formula 1 (@F1) 9 ноември 2025 г.

Така Норис се откъсна още от преследвачите Пиастри и Верстапен и вече гледа към короната във Формула 1. Три кръга преди края на сезона британецът е начело в генералното класиране с 390 т. - с 24 пред австралиеца (366 т.) и с 49 пред нидерландеца (341 т.).

При конструкторите "Мерцедес" (398 т.) дръпна с още 32 пункта в битката за второто място зад сигурните шампиони от "Макларън" (756 т.). След двойното отпадане на пилотите на "Ферари" (362 т.) днес на третата позиция вече е екипът на "Ред Бул" (366 т.).

Следващата надпревара е след две седмици - за "Гран при" на Лас Вегас на 22 ноември. Сезон 2025 във Формула 1 ще приключи със състезанията в Катар (30 ноември) и Абу Даби (7 декември).