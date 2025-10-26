Трибоят във Формула 1 има нов лидер

ЕПА/БГНЕС Ландо Норис с "Макларън" беше недостижим за съперниците си от старта до финала в "Гран при" на Мексико.

Тройната битка за титлата при пилотите във Формула 1 се завърза още повече при оставащи само четири старта до края на сезон 2025. Ландо Норис спечели своята шеста победа от началото на кампанията, триумфирайки по доминантен начин в състезанието за "Гран при" на Мексико.

Британският ас на "Макларън" беше практически недосегаем на пистата "Ерманос Родригес" в столицата Мексико сити и след като удържа първата си позиция в самото начало, наложи темпо, което беше непосилно за когото и да било от неговите съперници.

В края на дистанцията от 71 обиколки Норис завърши с аванс от над 30 сек. пред Шарл Льоклер. Малко преди края пилотът на "Ферари" беше догонен от Макс Верстапен, но благодарение на виртуална кола за сигурност в последната обиколка успя да задържи втората позиция, за да изравни най-доброто си класиране за сезона.

Нидерландският пилот на "Ред Бул" завърши трети, а четвърти след фантастично каране финишира Оливър Беърман с "Хаас". Подобно на Льоклер, британецът трябваше да се отбранява в самия край срещу Оскар Пиастри, но вторият пилот на "Макларън" също беше възпрян от виртуалната сейфти кар.

В зоната на точките се наредиха още двамата съотборници в "Мерцедес" - Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел, както и Люис Хамилтън с "Ферари", Естебан Окон с "Хаас" и Габриел Бортолето със "Заубер".

After all that excitement, here are our points-finishers in Mexico! 😮‍💨🇲🇽



It's Norris, Leclerc and Verstappen on the podium 👏#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/G50sBVUgEB — Formula 1 (@F1) 26 октомври 2025 г.

След победата си днес Норис се върна на първо място в генералното класиране, което загуби от Пиастри след "Гран при" на Саудитска Арабия на 20 април. Преди финалните четири кръга англичанинът излезе начело с 357 т. и има аванс от само една точка пред австралийския си съотборник. На третата позиция пък е световният шампион Верстапен (321 т.), който вече изостава само с 36 т. от новия лидер.

При конструкторите "Ферари" се върна на втората позиция с актив от 356 т. и преднина от един пункт пред "Мерцедес". Недостижимият шампион "Макларън" вече има 713 т.

Първенството във Формула 1 продължава след две седмици с надпреварата за "Гран при" на Сао Пауло на 9 ноември. За пета поредна година бразилската писта "Интерлагос" ще приеме и спринтово състезание.