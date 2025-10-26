Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Трибоят във Формула 1 има нов лидер

Норис изпревари съотборника си Пиастри, а Верстапен застига и двамата

Днес, 00:21
Ландо Норис с "Макларън" беше недостижим за съперниците си от старта до финала в "Гран при" на Мексико.
ЕПА/БГНЕС
Ландо Норис с "Макларън" беше недостижим за съперниците си от старта до финала в "Гран при" на Мексико.

Тройната битка за титлата при пилотите във Формула 1 се завърза още повече при оставащи само четири старта до края на сезон 2025. Ландо Норис спечели своята шеста победа от началото на кампанията, триумфирайки по доминантен начин в състезанието за "Гран при" на Мексико.

Британският ас на "Макларън" беше практически недосегаем на пистата "Ерманос Родригес" в столицата Мексико сити и след като удържа първата си позиция в самото начало, наложи темпо, което беше непосилно за когото и да било от неговите съперници.

В края на дистанцията от 71 обиколки Норис завърши с аванс от над 30 сек. пред Шарл Льоклер. Малко преди края пилотът на "Ферари" беше догонен от Макс Верстапен, но благодарение на виртуална кола за сигурност в последната обиколка успя да задържи втората позиция, за да изравни най-доброто си класиране за сезона.

Нидерландският пилот на "Ред Бул" завърши трети, а четвърти след фантастично каране финишира Оливър Беърман с "Хаас". Подобно на Льоклер, британецът трябваше да се отбранява в самия край срещу Оскар Пиастри, но вторият пилот на "Макларън" също беше възпрян от виртуалната сейфти кар.

В зоната на точките се наредиха още двамата съотборници в "Мерцедес" - Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел, както и Люис Хамилтън с "Ферари", Естебан Окон с "Хаас" и Габриел Бортолето със "Заубер".

След победата си днес Норис се върна на първо място в генералното класиране, което загуби от Пиастри след "Гран при" на Саудитска Арабия на 20 април. Преди финалните четири кръга англичанинът излезе начело с 357 т. и има аванс от само една точка пред австралийския си съотборник. На третата позиция пък е световният шампион Верстапен (321 т.), който вече изостава само с 36 т. от новия лидер.

При конструкторите "Ферари" се върна на втората позиция с актив от 356 т. и преднина от един пункт пред "Мерцедес". Недостижимият шампион "Макларън" вече има 713 т.

Първенството във Формула 1 продължава след две седмици с надпреварата за "Гран при" на Сао Пауло на 9 ноември. За пета поредна година бразилската писта "Интерлагос" ще приеме и спринтово състезание.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Формула 1, Ландо Норис, Оскар Пиастри, Макс Верстапен

Още новини по темата

Интригата във Формула 1 се завърна
20 Окт. 2025

"Макларън" изравни рекорда за най-рано спечелена титла във Формула 1
05 Окт. 2025

Верстапен отвя конкуренцията по улиците на Баку
21 Септ. 2025

FIA определи 6 спринта във Формула 1 за сезон 2026
16 Септ. 2025

Верстапен спечели първа победа от четири месеца
07 Септ. 2025

Пиастри пръв премина 300 точки във Формула 1
31 Авг. 2025

"Кадилак" обяви пилотите си за дебюта в F1
26 Авг. 2025

Доза риск позволи на Норис за триумфира за Гран при на Унгария
03 Авг. 2025

Пиастри спечели в Белгия шеста победа за сезона във Ф1
27 Юли 2025

"Ред Бул" уволни Крисчън Хорнър след 20 г. служба
09 Юли 2025

Норис взе втора поредна победа в F1 в състезание с 4 рестарта
06 Юли 2025

Макс Верстапен преговаря за трансфер в "Мерцедес"

02 Юли 2025

Ландо Норис спечели "Гран при" на Австрия в F1
29 Юни 2025

"Мерцедес" изненада всички с двоен подиум
15 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте