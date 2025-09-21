Медия без
Верстапен отвя конкуренцията по улиците на Баку

"Макларън" пропусна шанса да спечели отборната титла във Формула 1 рекордно рано

Днес, 16:09
Макс Верстапен потегли от полпозишън и практически беше начело на колоната във всеки метър от състезанието край брега на Каспийско море.
Световният шампион във Формула 1 за последните четири сезона Макс Верстапен спечели своята втора поредна и общо четвърта победа през 2025 г. Нидерландският ас на "Ред Бул" триумфира безапелационно в надпреварата за "Гран при" на Азербайджан, отвявайки конкуренцията по уличното трасе в Баку.

Лудия Макс потегли от полпозишън и практически беше начело на колоната във всеки метър от състезанието край брега на Каспийско море. Той пресече финала с аванс от почти 15 секунди пред пилота на "Мерцедес" Джордж Ръсел, който с много добро темпо си проправи път от петата позиция на старта до втората в края на състезанието.

Топ 3 допълни тръгналият от второ място Карлос Сайнц-младши, който осигури първи подиум на "Уилямс" от второто място на Ръсел в "Гран при" на Белгия през 2021 г. Тогава обаче състезание реално нямаше заради дъжда, така че последният истински подиум на британския отбор преди днешния датираше от третото място на Ланс Строл именно в Баку през 2017 г.

В подножието на призовата тройка остана Андреа Кими Антонели с втория "Мерцедес". Зад него челната петица с отлично каране допълни Лиъм Лоусън с "Рейсинг Булс", а точки взеха още Юки Цунода ("Ред Бул"), Ландо Норис ("Макларън"), Люис Хамилтън ("Ферари"), Шарл Льоклер ("Ферари") и Исак Хаджар ("Рейсинг Булс").

Най-голямото разочарование преживя лидерът в шампионата Оскар Пиастри, който отпадна още в първата обиколка. Пилотът на "Макларън" първо направи фалстарт, а след това не прецени правилно сцеплението в подхода към петия завой и се заби челно в предпазните заграждения.

Неговият съотборник Норис обаче така и не успя да се възползва от открилата се възможност да се доближи до австралиеца в битката за титлата при пилотите и съкрати само 6 точки от своя пасив със седмото си място днес. Седем кръга преди края Пиастри е начело в генералното класиране с 324 т., следван от Норис с 299 и Верстапен с 255.

Липсата на втора кола на "Макларън" в днешното състезание лиши и отбора от възможността да постави нов рекорд за най-ранно подпечатване на световната титла при конструкторите. Тимът щеше да си гарантира първото място в крайното класиране, ако беше спечелил 9 т. повече от "Ферари" в Азербайджан. Рекордът за предсрочно осигуряване на титлата е на "Ред Бул" от 2023 г. - шест старта предсрочно, като сега вече "Макларън" има шанс единствено да го изравни.

В подреждането отборът води със сбор от 623 т., следван от "Мерцедес" с 290 т. и "Ферари" с 286 т.

Следващата спирка в календара на F1 този сезон е на 5 октомври за "Гран при" на Сингапур.

