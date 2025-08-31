Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Пиастри пръв премина 300 точки във Формула 1

Австралийският пилот на "Макларън" спечели 7-а победа този сезон, а "Ферари" се провали двойно

Днес, 18:14
Оскар Пиастри ликува след финала, стъпил върху своя "Макларън"
ЕПА/БГНЕС
Оскар Пиастри ликува след финала, стъпил върху своя "Макларън"

Оскар Пиастри с "Макларън" спечели безапелационно Гран при на Нидерландия във Формула 1 и пръв от всички пилоти премина границата от 300 точки в генералното класиране.

24-годишният австралиец стартира от полпозишън, поведе и вещо опази лидерството си при всички възобновявания на състезанието след различни инциденти на пистата "Зандвоорт". На практика единственият му сериозен конкурент бе неговият британски съотборник Ландо Норис - двамата бяха недостижими за конкуренцията.

Въпреки това "Макларън" не успя да спечели двойна победа, защото Норис отпадна 10 обиколки преди финала заради повреда.

Това позволи на шампиона в последните 4 сезона Макс Верстапен (Нид) с "Ред Бул" да завърши втори, за радост на десетките хиляди нидерландци по трибуните, а на участващия в своя дебютен сезон в F1 французин Исак Хаджар с "Рейсинг Булс" за първи път да влезе в призовата тройка.

Челната десетка, която носи точки за генералното класиране бе допълнена от Джордж Ръсел ("Мерцедес"), Александър Албон ("Уилямс"), Олие Биърман ("Хаас"), Ланс Строл и Фернандо Алонсо ("Астън Мартин"), Юки Цунода ("Ред Бул") е Естебан Окон ("Хаас"). 

Състеанието на "Зандвоорт" се превърна в тотален крах за "Ферари". Първо 7-кратният шампион в F1 Люис Хамилтън катастрофира, а по-късно Андреа Кими Антонели удари със своя "Мерцедес" другия червен болид - на Шарл Льоклер, и така "скудерията" не успя да пласира нито един пилот до финала.

Със своята 7-а победа от 15 старта този сезон и общо 9-а в кариерата Оскар Пиастри, който взе и бонуса за най-бърза обиколка в Нидерландия, излезе убедителен лидер в генералното класиране с актив от 309 т. Ландо Норис е втори с 275, а Макс Верстапен затваря челната тройка с 205.

При конструкторите "Макларън" има убийствен аванс на върха от 299 т. (559:260) пред "Ферари", а на трета позиция засега е "Мерцедес" с 236.

Следващият 16-и кръг (от общо 24) на световния шампионат ще е следващата неделя (7 септември) за Гран при на Италия на пистата "Монца".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Формула 1, Оскар Пиастри

Още новини по темата

"Кадилак" обяви пилотите си за дебюта в F1
26 Авг. 2025

Доза риск позволи на Норис за триумфира за Гран при на Унгария
03 Авг. 2025

Пиастри спечели в Белгия шеста победа за сезона във Ф1
27 Юли 2025

"Ред Бул" уволни Крисчън Хорнър след 20 г. служба
09 Юли 2025

Норис взе втора поредна победа в F1 в състезание с 4 рестарта
06 Юли 2025

Макс Верстапен преговаря за трансфер в "Мерцедес"

02 Юли 2025

Ландо Норис спечели "Гран при" на Австрия в F1
29 Юни 2025

"Мерцедес" изненада всички с двоен подиум
15 Юни 2025

Формула 1 се сбогува с "Имола"
10 Юни 2025

Никола Цолов дебютира в болид от F1 в центъра на София
08 Юни 2025

Пиастри увеличи аванса си в F1 с прощална победа в Каталуния
01 Юни 2025

Ландо Норис взе Гран при на Монако под носа на домакина Льоклер
25 Май 2025

Верстапен ознаменува старт №400 на "Ред Бул" с победа
18 Май 2025

FIA намали двойно глобите за псувни в автомобилизма
14 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар