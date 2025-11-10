Хамилтън за дебютния сезон във "Ферари": Кошмар!

ЕПА/БГНЕС архив Люис Хамилтън се присъедини към "черните кончета" в началото на 2025 г. и очакванията към него бяха огромни, но разочарованието се оказа още по-голямо.

Една-единствена дума използва 7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън, за да обобщи усещането си от своя дебютен сезон в тима на "Ферари" - кошмар. Британецът се присъедини към "черните кончета" в началото на 2025 г. и очакванията към новото сътрудничество бяха огромни.

Реалността обаче се оказа много по-различна и с изключение на няколко моментни проблясъка резултатите на англичанина са силно разочароващи. Той се провали и във вчерашното състезание на "Гран при" на Сао Пауло, в което дори не стигна до финала на пистата "Интерлагос".

Причината за отпадането му бяха пораженията по неговия болид след двата контакта с други коли още в първата обиколка. Той се допря с автомобила на Карлос Сайнц в първия завой, а след това и с този на Франко Колапинто в края на обиколката, което доведе до отчупване на предното крило на британеца. Нанесените щети по пода се отразиха на стабилността на колата и в крайна сметка Хамилтън се оттегли от надпреварата малко след средата на дистанцията.

"Кошмар е! От известно време живея в него. Разликата между сбъднатата мечта да карам за този невероятен отбор и последвалите кошмарни резултати е от земята до небето - сподели сър Люис в блиц интервю пред Sky Sports F1. - Възход и падение. Предизвикателно е. Утре ще се изправя, ще продължа да тренирам и ще продължа да работя с отбора. Наистина исках да спечеля точки този уикенд, но ще се върна възможно най-силен в следващите състезания, за да се опитам да се реванширам."