"Макларън" изравни рекорда за най-рано спечелена титла във Формула 1

Джордж Ръсел пък беше сам начело от старта до финала за "Гран при" на Сингапур

05 Окт. 2025
Екипът на "Макларън" е сменил гумите на Ландо Норис по време на "Гран при" на Сингапур - състезанието, подпечатало втората поредна титла на отбора във Формула 1.
"Макларън" спечели отборната титла във Формула 1 за втори пореден сезон. Тази година обаче британският тим изравни рекорда за най-рано подпечатан триумф в класацията при конструкторите - шест състезания предсрочно. Досега това беше постигал единствено "Ред Бул" - през 2023 г.

Екипът от Уокинг имаше шанс да подобри това постижение преди две седмици, но серия от грешки на лидера в генералното класиране при пилотите Оскар Пиастри още в началото на "Гран при" на Азербайджан оставиха отбора само с един болид по улиците на Баку на 21 септември. Днес в уличната надпревара за "Гран при" на Сингапур и двете коли на "Макларън" финишираха в Топ 4 и донесоха необходимия брой точки на тима, за да стане той недостижим на първото място.

Самото нощно състезание беше спечелено безметежно от Джордж Ръсел. Пилотът на "Мерцедес" стартира от полпозишън и не изпусна лидерството в нито един момент, пресичайки финала с аванс от над 4 сек. пред Макс Верстапен с "Ред Бул".

Световният шампион от последните четири сезона удържа втората позиция въпреки засилващите се атаки на Ландо Норис с "Макларън". Британецът остана трети, на по-малко от 7 десети зад нидерландеца, а съотборникът му Пиастри завърши четвърти с още четири секунди и половина изоставане.

В самото начало на днешното състезание двамата пилоти на "Макларън" отново влязоха в директна, а впоследствие и в задочна конфронтация. Още в третия завой се получи контакт между болидите на двамата, от който потърпевш се оказа Пиастри, загубил третата позиция за сметка на Норис. Малко по-късно австралиецът поиска по радиото двамата да се разменят доброволно, както се случи на "Монца" по-рано през сезона, но тази молба не беше удовлетворена от тима и това никак не се хареса на лидера в класирането.

В зоната на точките в Сингапур се наредиха още Андреа Кими Антонели ("Мерцедес"), Шарл Льоклер ("Ферари"), Люис Хамилтън ("Ферари"), Фернандо Алонсо ("Астън Мартин"), Оливър Беърман ("Хаас") и Карлос Сайнц-младши ("Уилямс"), оформили последователно Топ 10.

В генералното класиране при пилотите Пиастри остава начело с актив от 336 т. и аванс от 22 пред своя съотборник Норис (314). Трети на 63 точки зад водача е Верстапен (273).

При отборите "Макларън" има сбор от 650 т. - точно два пъти повече от заемащия втора позиция "Мерцедес" (325). Трети се движи "Ферари" (300).

Сезон 2025 във Формула 1 продължава след две седмици с "Гран при" на САЩ в Остин, Тексас. На "Пистата на Америките" и тази година ще бъде използван и спринтовият формат.

