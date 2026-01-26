Новата ера в F1 започва в пълна тайнственост

Туитър Вече изтекоха първи снимки на болидя SF-26 на "Ферари", но при старта на новия сезон през март това едва ли ще е окончателният му вид

Новата ера във Формула 1 започва тази седмица в пълна тайнственост - 10 от 11-те отбора ще направят напълно закрити за странични наблюдатели тестове на испанската писта "Каталуния" край Барселона. Това е първият от общо трите теста преди началото на сезон 2026, който започва в уикенда 6-8 март със състезанието за Гран при в Австралия в Мелбърн.

Фактът, че има три пъти повече тестови дни, отколкото преди миналия сезон, е отражение на огромната промяна, която F1 претърпява през този сезон. Буквално всичко в колите е ново - шасита, двигатели, гуми, дори горивото - и това е най-голямата промяна в регулациите, виждана някога в този спорт.

И тестовете тази седмица са тайни, защото отборите са загрижени за количеството работа, необходима им за подготовката на болидите, но и за това как би изглеждало, ако се сблъскат със сериозни проблеми с надеждността.

11-те тима имат право да участват максимум в три дни (по свой избор) от общо петте, за които е резервирано трасето край Барселона. Ще има и още два тестови периода - и двата в Бахрейн (11-13 и 18-20 февруари), но само последният ще бъде излъчван изцяло на живо по телевизията.

Защо е тази тайнственост наистина?

Притежателят на търговските права на F1 и международната автомобилна федерация FIA планираха да удвоят броя на тестовете, в сравнение с тридневния пробен период, проведен през 2025 г. Но отборите решиха, че се нуждаят от повече време. Затова се обединиха, резервираха "Каталуния" и забраниха достъпа на всички независими медии, за да си гарантират усамотение.

По този начин опитват да контролират изтичането на данни, доколкото е възможно. F1 ще разполага с малък ТВ екип, който ще прави ограничен брой интервюта, а тимовете ще публикуват само одобрената информация. Без съмнение, ще има хора, които ще опитват да надникнат отвън, но вътре в пистата няма да има любопитни очи.

Дали това е необходимо, е въпрос на преценка. През 2014 г. - последния път, когато правилата за двигателите бяха променени, всички тестове бяха публични. Но именно проблемите, с които някои се сблъскаха през тази година - "Ред Бул" и "Рено" успяха да изминат съвсем ограничен пробег поради ниска надеждност - повлияха на това решение.

Какво се променя този сезон?

Притесненията на отборите се основават главно на опитите им да си гарантират, че техните коли работят правилно, след като бяха напълно сменени след края на сезон 2025.

Сега електрическата част на двигателя осигурява много по-голяма част от общата мощност - разпределението е около 50/50. Но архитектурата на силовия агрегат е опростена с премахването на едно от устройствата, които рекуперират енергията - сложния и скъп MGU-H, който възстановява и връща енергията от турбокомпресора и изпускателната система. Комбинацията от изискването за рекуперация на повече енергия и по-мощна хибридна система с батерия с подобен размер като през 2025 г., означава, че управлението на енергията ще бъде централна част от F1 през 2026 г.

Както обяснява техническият директор по производителността на "Макларън" Марк Темпъл:

„Имаме батерия с подобен капацитет и по-високо ниво на мощност. Така че може да се използва това, за да се получи по-голямо единично ускорение, в сравнение с това от допълнителния капацитет на батерията. Но пък тогава може [батерията] да се изтощи. И ако сте изстискали своя режим на ускорение като сте избрали да използвате цялата енергия, ще влезете в следващия завой и ще излезете от него само с онова, което системата е рекуперирала в този завой. А това може да ви остави беззащитни следващата права, което досега не се случваше."

Двигателите ще работят много по-различно от преди. Например, двигателят с вътрешно горене ще се използва като зарядно за електрическата батерия много повече от преди. И това означава, че двигателите ще работят при високи обороти в повечето завои, за да могат електромоторите да рекуперират енергията.

Пилотите също ще трябва да се учат бързо през тези тестови дни. Голяма част от управлението на енергията ще се контролира от бордови компютри, но именно пилотите ще трябва да решат какво количество да използват в състезанията или за оптимално време за обиколка. Първоначалните данни са, че пилотите с най-голям умствен капацитет по време на шофиране - като Макс Верстапен и Фернандо Алонсо, ще имат предимство от тази новост.

F1 реши освен това да не позволява на отборите да рекуперират енергията от предната ос на болида, а само от задната. За да се възвърне достатъчно енергия, те създадоха подвижни предни и задни крила, за да намалят съпротивлението на правите участъци и да гарантират, че колите спират по-дълго.

Това обаче означава премахване на системата за подпомагане на изпреварването DRS - защото задното крило вече ще се отваря по друга причина. DRS ще бъде заменена от допълнително подаване на електроенергия, когато един болид се доближи на секунда от друг - т.нар. режим на изпреварване (overtake mode).

Фокусът върху тези първи тестове ще бъде осигуряването на надеждна работа на тези системи и оптимизиране на работата по стратегиите с потреблението на енергията.

Освен новите двигатели, правилата налагат за първи път напълно устойчиви горива, които са въглеродно неутрални и произведени от отпадъчна биомаса или синтетични промишлени процеси, или и от двете. На теория това са drop-in горива, които са директен заместител на бензина. Но в действителност се държат различно, поради броя на елементите, които съдържат, а това изисква ревизирани горивни системи, за да се гарантира чистото изгаряне.

Освен това болидите са коренно променена аеродинамика - те са малко по-малки, по-леки и по-тесни. Гумите също. И освен подвижните крила, цялата философия на правилата за шасито се промени.

Изчезнаха тунелите на Вентури под шасито. Това бяха канали в пода, които ускоряваха въздушния поток през стеснена секция, за да създадат зона с по-ниско налягане. А тези тунели изискваха колите да се движат възможно най-прилепнали към настилката със собствено твърдо окачване. На мястото на тунелите на Вентури се завръщат т.нар. стъпаловидни дъна, подобни на използваните в периода 1983-2021 г.

Това означава, че аеродинамиката ще работи по съвсем различен начин, а в резултат колите ще се държат различно и трябва да се управляват различно. Вероятно това ще означава и завръщането на наклона - задната част на колата да е на по-високо ниво от предната, както беше до края на 2021 г. - а също и малко по-меки ресори.

Как се представят отборите до момента?

Всички подхождат различно към подготовката за новия сезон. "Мерцедес", "Ферари", "Рейсинг Булс", "Хаас", "Алпин" и новите тимове "Ауди" и "Кадилак" вече проведоха кратки тестове.

Световният шампион при конструкторите - "Макларън", няма да започне поне до втория ден от тестовете в Барселона, а вероятно и не преди сряда. Решението е взето, за да се увеличи максимално времето за разработка. "Ред Бул" и "Астън Мартин" също още не са използвали колите си и не са разкрили програмата си за Барселона.

"Уилямс" пък възнамеряваше да бъде на "Каталуния", но сега забавя програмата си за производство и подготовка на болидите и миналата седмица реши да пропусне пълния тест, заявявайки, че това е най-добрият компромис за „по-добър инженерен резултат“.

Съществуват и разлики в подхода към усъвършенстване.

От "Ферари" заявиха, че отиват с основната версия на колата си в Барселона, за да се уверят, че всичко работи, а след това ще добавят подобрения за началото на сезона.

"Макларън" обратно - ще промени съвсем малко болида между Барселона и първото състезание, което е отражение на подхода на тима да "пипа" дизайна възможно най-късно. На теория това дава на шампионите възможност да използват равносметка от първите седмици след подновяване на сезона, оставяйки им повече ресурси за разработка и за реакция, ако стане ясно, че някой тим е открил най-добрия подход към новите правила.

Въпреки потайната атмосфера, откъслечна информация вероятно ще се изплъзне от Барселона с напредването на седмицата - просто така става във F1. Но предвид дългата подготовка за този сезон и факта, че когато се въвеждат нови правила кривите на развитие винаги са стръмни, ще отнеме значително време, преди да силите да се разпределят и колоната да добие окончателен вид.