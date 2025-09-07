Верстапен спечели първа победа от четири месеца

След четири месеца чакане Макс Верстапен спечели своята трета победа за сезона във Формула 1. Световният шампион за последните четири години триумфира по безкомпромисен начин в състезанието за "Гран при" на Италия на пистата "Монца", записвайки първи успех от 18 май, когато беше над всички в другата италианска надпревара в календара - за "Гран при" на Емилия-Романя на "Имола".

Нидерландският ас на "Ред Бул" контролираше надпреварата практически от старта до финала, тръгвайки от полпозишън и триумфирайки с аванс от 19,2 сек. пред Ландо Норис. Британският пилот на "Макларън" се оказа в центъра на нова спорна ситуация в отбора, в която потърпевш се оказа неговият съотборник Оскар Пиастри.

Австралиецът успя да задмине Норис при спиранията на двамата в бокса четири обиколки преди финала благодарение на по-бавното обслужване на англичанина. Впоследствие обаче от "Макларън" наредиха на Пиастри да върне второто място на Норис, който макар и с недоволство, се съобрази със заповедта и отстъпи позицията, завършвайки трети.

Миналогодишният победител в Храма на скоростта - Шарл Льоклер. не успя отново да зарадва тифозите на "Ферари" и остана в подножието на подиума, финиширайки четвърти. В Топ 6 влязоха още Джордж Ръсел с "Мерцедес" и Люис Хамилтън с другия болид на "Ферари". Зад 7-кратния световен шампион зоната на точките оформиха Алекс Албън ("Уилямс"), Габриел Бортолето ("Заубер"), Андреа Кими Антонели ("Мерцедес") и тръгналият от алеята пред боксовете Исак Хаджар ("Рейсинг Булс").

В битката за световната титла при пилотите лидерът Пиастри (324 т.) загуби три точки от своя аванс пред Норис (293 т.), но все пак продължава да има преднина от 31 пункта. Трети с пасив от 94 точки спрямо водача е Верстапен (230 т.).

При конструкторите далеч над всички е "Макларън" с 617 т., следван от "Ферари" с 280 т. и "Мерцедес" с 260 т.

В 17-ия кръг от шампионата през 2025 г., включващ общо 24 старта, състезателите ще се борят за "Гран при" на Азербайджан по уличното трасе в Баку. Стартът е на 21 септември.