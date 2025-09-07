Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Верстапен спечели първа победа от четири месеца

"Макларън" нареди на лидера в F1 да отстъпи второто място на "Монца" на съотборника си

Днес, 17:56
Макс Верстапен потегли пръв и спечели необезпокояван състезанието за "Гран при" на Италия на "Монца".
епа/ббгнес
Макс Верстапен потегли пръв и спечели необезпокояван състезанието за "Гран при" на Италия на "Монца".

След четири месеца чакане Макс Верстапен спечели своята трета победа за сезона във Формула 1. Световният шампион за последните четири години триумфира по безкомпромисен начин в състезанието за "Гран при" на Италия на пистата "Монца", записвайки първи успех от 18 май, когато беше над всички в другата италианска надпревара в календара - за "Гран при" на Емилия-Романя на "Имола".

Нидерландският ас на "Ред Бул" контролираше надпреварата практически от старта до финала, тръгвайки от полпозишън и триумфирайки с аванс от 19,2 сек. пред Ландо Норис. Британският пилот на "Макларън" се оказа в центъра на нова спорна ситуация в отбора, в която потърпевш се оказа неговият съотборник Оскар Пиастри.

Австралиецът успя да задмине Норис при спиранията на двамата в бокса четири обиколки преди финала благодарение на по-бавното обслужване на англичанина. Впоследствие обаче от "Макларън" наредиха на Пиастри да върне второто място на Норис, който макар и с недоволство, се съобрази със заповедта и отстъпи позицията, завършвайки трети.

Миналогодишният победител в Храма на скоростта - Шарл Льоклер. не успя отново да зарадва тифозите на "Ферари" и остана в подножието на подиума, финиширайки четвърти. В Топ 6 влязоха още Джордж Ръсел с "Мерцедес" и Люис Хамилтън с другия болид на "Ферари". Зад 7-кратния световен шампион зоната на точките оформиха Алекс Албън ("Уилямс"), Габриел Бортолето ("Заубер"), Андреа Кими Антонели ("Мерцедес") и тръгналият от алеята пред боксовете Исак Хаджар ("Рейсинг Булс").

В битката за световната титла при пилотите лидерът Пиастри (324 т.) загуби три точки от своя аванс пред Норис (293 т.), но все пак продължава да има преднина от 31 пункта. Трети с пасив от 94 точки спрямо водача е Верстапен (230 т.).

При конструкторите далеч над всички е "Макларън" с 617 т., следван от "Ферари" с 280 т. и "Мерцедес" с 260 т.

В 17-ия кръг от шампионата през 2025 г., включващ общо 24 старта, състезателите ще се борят за "Гран при" на Азербайджан по уличното трасе в Баку. Стартът е на 21 септември.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Формула 1, Макс Верстапен, Ландо Норис, Оскар Пиастри

Още новини по темата

Пиастри пръв премина 300 точки във Формула 1
31 Авг. 2025

"Кадилак" обяви пилотите си за дебюта в F1
26 Авг. 2025

Доза риск позволи на Норис за триумфира за Гран при на Унгария
03 Авг. 2025

Пиастри спечели в Белгия шеста победа за сезона във Ф1
27 Юли 2025

"Ред Бул" уволни Крисчън Хорнър след 20 г. служба
09 Юли 2025

Норис взе втора поредна победа в F1 в състезание с 4 рестарта
06 Юли 2025

Макс Верстапен преговаря за трансфер в "Мерцедес"

02 Юли 2025

Ландо Норис спечели "Гран при" на Австрия в F1
29 Юни 2025

"Мерцедес" изненада всички с двоен подиум
15 Юни 2025

Формула 1 се сбогува с "Имола"
10 Юни 2025

Никола Цолов дебютира в болид от F1 в центъра на София
08 Юни 2025

Пиастри увеличи аванса си в F1 с прощална победа в Каталуния
01 Юни 2025

Ландо Норис взе Гран при на Монако под носа на домакина Льоклер
25 Май 2025

Верстапен ознаменува старт №400 на "Ред Бул" с победа
18 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар