FIA определи 6 спринта във Формула 1 за сезон 2026

ЕПА/БГНЕС Макс Вепстапен води битка с Оскар Пиастри ("Макларън") на последния засега спринт този сезон - на 26 юли в Белгия. Това състезание е било с увеличена ТВ аудитория, отчете FIA

Сезон 2026, който ще отбележи началото на новата ера в техническите регулации на Формула 1, ще бъде с шест спринта, обяви международната федерация по автомобилизъм FIA.

Първият ще бъде в Шанхай, следван от този в Майми, като това ще бъде трети пореден сезон със спринтови надпревари в тези два града. Британската писта "Силвърстоун" се завръща в календара на спринтовете, след като бе домакин през първия сезон от въвеждането им през 2021 г., докато Монреал, "Зандвоорт" (Нид) и Сингапур ще приемат атрактивната надпревара за първи път:

дати държава трасе 13-15 март Китай Шанхай 01-03 май САЩ Маями 22-24 май Канада Монреал 03-05 юли Великобритания "Силвърстоун" 21-23 август Нидерландия "Зандвоорт" 09-11 октомври Сингапур Сингапур

По традиция спринтовете допълват програмата така, че да има надпревари във всеки ден от състезателния уикенд. Квалификациите за тях ще са в петък, след свободната тренировка. Самият спринт, който носи точки за генералното класиране, се провежда в събота, а основното състезание е по традиция в неделя.

От FIA обявиха, че ТВ аудиторията на уикендите със спринтове през миналия сезон 2024 е била средно с 10% по-голяма от тази, когато е имало само основно състезание.

А през 2025 г. тенденцията е за още по-голямо увеличение на зрителите след вече проведените три спринта: първата победа на Люис Хамилтън с "Ферари" на спринта в Шанхай е била с 84% по-голяма ТВ аудитория за предаването на живо, спрямо миналогодишната надпревара в китайския мегаполис; спринтът в Маями, спечелен от Ландо Норис ("Макларън"), е бил гледан от 26,6 млн. души по телевизията (ръст с 18% спрямо 2024 г.); а този на "Спа" в Белгия, където пръв завърши Макс Верстапен ("Ред Бул"), е отбелязал ръст на ТВ зрителите спрямо миналогодишния "европейски" спринт (Германия (+40%), Франция (+42%), Китай (+182%) и Аржентина (+9%).