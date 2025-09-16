Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

FIA определи 6 спринта във Формула 1 за сезон 2026

Новият формат на състезания е увеличил ТВ аудиторията

Днес, 14:33
Макс Вепстапен води битка с Оскар Пиастри ("Макларън") на последния засега спринт този сезон - на 26 юли в Белгия. Това състезание е било с увеличена ТВ аудитория, отчете FIA
ЕПА/БГНЕС
Макс Вепстапен води битка с Оскар Пиастри ("Макларън") на последния засега спринт този сезон - на 26 юли в Белгия. Това състезание е било с увеличена ТВ аудитория, отчете FIA

Сезон 2026, който ще отбележи началото на новата ера в техническите регулации на Формула 1, ще бъде с шест спринта, обяви международната федерация по автомобилизъм FIA.

Първият ще бъде в Шанхай, следван от този в Майми, като това ще бъде трети пореден сезон със спринтови надпревари в тези два града. Британската писта "Силвърстоун" се завръща в календара на спринтовете, след като бе домакин през първия сезон от въвеждането им през 2021 г., докато Монреал, "Зандвоорт" (Нид) и Сингапур ще приемат атрактивната надпревара за първи път:

дати държава трасе
13-15 март Китай Шанхай
01-03 май САЩ Маями
22-24 май Канада Монреал
03-05 юли Великобритания "Силвърстоун"
21-23 август Нидерландия "Зандвоорт"
09-11 октомври Сингапур Сингапур

По традиция спринтовете допълват програмата така, че да има надпревари във всеки ден от състезателния уикенд. Квалификациите за тях ще са в петък, след свободната тренировка. Самият спринт, който носи точки за генералното класиране, се провежда в събота, а основното състезание е по традиция в неделя.

От FIA обявиха, че ТВ аудиторията на уикендите със спринтове през миналия сезон 2024 е била средно с 10% по-голяма от тази, когато е имало само основно състезание.

А през 2025 г. тенденцията е за още по-голямо увеличение на зрителите след вече проведените три спринта: първата победа на Люис Хамилтън с "Ферари" на спринта в Шанхай е била с 84% по-голяма ТВ аудитория за предаването на живо, спрямо миналогодишната надпревара в китайския мегаполис; спринтът в Маями, спечелен от Ландо Норис ("Макларън"), е бил гледан от 26,6 млн. души по телевизията (ръст с 18% спрямо 2024 г.); а този на "Спа" в Белгия, където пръв завърши Макс Верстапен ("Ред Бул"), е отбелязал ръст на ТВ зрителите спрямо миналогодишния "европейски" спринт (Германия (+40%), Франция (+42%), Китай (+182%) и Аржентина (+9%).

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Формула 1

Още новини по темата

Верстапен спечели първа победа от четири месеца
07 Септ. 2025

Пиастри пръв премина 300 точки във Формула 1
31 Авг. 2025

"Кадилак" обяви пилотите си за дебюта в F1
26 Авг. 2025

Доза риск позволи на Норис за триумфира за Гран при на Унгария
03 Авг. 2025

Пиастри спечели в Белгия шеста победа за сезона във Ф1
27 Юли 2025

"Ред Бул" уволни Крисчън Хорнър след 20 г. служба
09 Юли 2025

Норис взе втора поредна победа в F1 в състезание с 4 рестарта
06 Юли 2025

Макс Верстапен преговаря за трансфер в "Мерцедес"

02 Юли 2025

Ландо Норис спечели "Гран при" на Австрия в F1
29 Юни 2025

"Мерцедес" изненада всички с двоен подиум
15 Юни 2025

Формула 1 се сбогува с "Имола"
10 Юни 2025

Никола Цолов дебютира в болид от F1 в центъра на София
08 Юни 2025

Пиастри увеличи аванса си в F1 с прощална победа в Каталуния
01 Юни 2025

Ландо Норис взе Гран при на Монако под носа на домакина Льоклер
25 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар