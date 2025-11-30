Глупава стратегия на "Макларън" даде шанс на Верстапен за титлата

ЕПА/БГНЕС Макс Верстапен се е качил върху болида си на "Ред Бул" и празнува победата в Гран при на Катар.

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен доби съвсем реален шанс за пета поредна титла с мощния си финал на сезона. Пилотът на "Ред Бул" спечели Гран при на Катар и се доближи само на 12 точки от лидера в генералното класиране Ландо Норис от "Макларън".

Верстапен финишира на 7.995 секунди пред Оскар Пиастри ("Макларън"), а Норис завърши на четвърто мястот зад Карлос Сайнц ("Уилямс"). Причината за слабото представяне на "Макларън" бе грешната им тактика.

В седмата обиколка контакт между Пиер Гасли и Нико Хюлкенберг доведе до отпадане на втория. Тогава се наложи влизането на кола за сигурност. На пилотите бе даден шанс да направят първо влизане в боксовете, от което "Макларън" не се възползва. Това по-късно се оказа стратегическа грешка. На пистата в Лусаил продължителността на живот на медиум гумите е малко над 23 обиколки и съответно Пиастри влезе в бокса в 24-ата, а Норис - в 25-ата, т.е. доста след останалите. А по-късно двамата влязоха отново, след като всички бяха направили вече вторите си спирания.

След това вече пилотите на "Макларън" нямаха възможност да направят изпреварванията си - съответно Пиастри завърши след Верстапен, а Норис след Сайнц.

В генералното класиране Норис остава начело и има 408 точки. Верстапен обаче излезе на второ място с 396 точки, измествайки Пиастри, който е с 392. Това подреждане дава шансове и на тримата пилоти и обещава инфарктен развой на Гран при в Абу Даби на 7 декември.

При конструкторите "Макларън", който вече си осигури титлата, е начело с 800 точки, пред "Мерцедес" с 459, "Ред Бул" с 426, "Ферари" с 382 и др.