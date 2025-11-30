Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Глупава стратегия на "Макларън" даде шанс на Верстапен за титлата

Нидерландецът спечели Гран при на Катар и е само на 12 точки след Ландо Норис преди последния старт за сезона във Формула 1

Днес, 20:40
Макс Верстапен се е качил върху болида си на "Ред Бул" и празнува победата в Гран при на Катар.
ЕПА/БГНЕС
Макс Верстапен се е качил върху болида си на "Ред Бул" и празнува победата в Гран при на Катар.

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен доби съвсем реален шанс за пета поредна титла с мощния си финал на сезона. Пилотът на "Ред Бул" спечели Гран при на Катар и се доближи само на 12 точки от лидера в генералното класиране Ландо Норис от "Макларън".

Верстапен финишира на 7.995 секунди пред Оскар Пиастри ("Макларън"), а Норис завърши на четвърто мястот зад Карлос Сайнц ("Уилямс"). Причината за слабото представяне на "Макларън" бе грешната им тактика.

В седмата обиколка контакт между Пиер Гасли и Нико Хюлкенберг доведе до отпадане на втория. Тогава се наложи влизането на кола за сигурност. На пилотите бе даден шанс да направят първо влизане в боксовете, от което "Макларън" не се възползва. Това по-късно се оказа стратегическа грешка. На пистата в Лусаил продължителността на живот на медиум гумите е малко над 23 обиколки и съответно Пиастри влезе в бокса в 24-ата, а Норис - в 25-ата, т.е. доста след останалите. А по-късно двамата влязоха отново, след като всички бяха направили вече вторите си спирания.

След това вече пилотите на "Макларън" нямаха възможност да направят изпреварванията си - съответно Пиастри завърши след Верстапен, а Норис след Сайнц.

В генералното класиране Норис остава начело и има 408 точки. Верстапен обаче излезе на второ място с 396 точки, измествайки Пиастри, който е с 392. Това подреждане дава шансове и на тримата пилоти и обещава инфарктен развой на Гран при в Абу Даби на 7 декември.

При конструкторите "Макларън", който вече си осигури титлата, е начело с 800 точки, пред "Мерцедес" с 459, "Ред Бул" с 426, "Ферари" с 382 и др.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Формула 1, Макс Верстапен, Ландо Норис

Още новини по темата

Верстапен съхрани интригата във Формула 1
23 Ноем. 2025

Хамилтън за дебютния сезон във "Ферари": Кошмар!
10 Ноем. 2025

Норис се устреми към короната във Формула 1
09 Ноем. 2025

Трибоят във Формула 1 има нов лидер
27 Окт. 2025

Интригата във Формула 1 се завърна
20 Окт. 2025

"Макларън" изравни рекорда за най-рано спечелена титла във Формула 1
05 Окт. 2025

Верстапен отвя конкуренцията по улиците на Баку
21 Септ. 2025

FIA определи 6 спринта във Формула 1 за сезон 2026
16 Септ. 2025

Верстапен спечели първа победа от четири месеца
07 Септ. 2025

Пиастри пръв премина 300 точки във Формула 1
31 Авг. 2025

"Кадилак" обяви пилотите си за дебюта в F1
26 Авг. 2025

Доза риск позволи на Норис за триумфира за Гран при на Унгария
03 Авг. 2025

Пиастри спечели в Белгия шеста победа за сезона във Ф1
27 Юли 2025

"Ред Бул" уволни Крисчън Хорнър след 20 г. служба
09 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д