Верстапен съхрани интригата във Формула 1

Нидерландецът спечели в Лас Вегас и запази шанс за титлата след двойна дисквалификация на "Макларън"

23 Ноем. 2025Обновена
Победителят Макс Верстапен и подгласниците му Ландо Норис и Джордж Ръсел се возят в розов "Лего" кадилак на път към медийната зона минути след края на "Гран при" в Лас Вегас.
Макс Верстапен триумфира за втори път в кариерата си в състезанието за "Гран при" на Лас Вегас и запази теоретичен шанс да спечели за пета поредна година световната титла във Формула 1. Нидерландският пилот на "Ред Бул" поведе още в първия завой на уличната надпревара, възползвайки се от неточност на стартиралия от полпозишън лидер в генералното класиране Ландо Норис.

Прекомерната агресия на състезателя на "Макларън" му коства и временна загуба на втората позиция, която той отстъпи на миналогодишния победител в Града на греха - Джордж Ръсел с "Мерцедес". Норис успя да си върне второ място чак в 34-тата от 50 обиколки, след което пробва да догони и Верстапен, но това се оказа невъзможна мисия.

На финала Лудия Макс имаше 20,7 сек. преднина пред Ландо, който в последните обиколки загуби много скорост заради повреда в болида си. Това позволи на Ръсел отново да го доближи на видима дистанция и той завърши трети само с 2,8 сек. зад Норис.

Стартиралият 17-и Андреа Кими Антонели с втория "Мерцедес" пресече финалната линия четвърти, но наказание от 5 сек. смъкна италианеца на петото място в крайното класиране, зад Оскар Пиастри ("Макларън"). Шарл Льоклер с "Ферари" беше класиран шести на само 190 хилядни зад Антонели, а челната десетка в зоната на точките оформиха Карлос Сайнц-младши ("Уилямс"), Исак Хаджар ("Рейсинг Булс"), Нико Хюлкенберг ("Заубер") и Люис Хамилтън ("Ферари").

 

РАЗМЕСТВАНЕ НА ПОДУИМА СЛЕД ФИНАЛА

След края на състезанието обаче се стигна до пренареждане в крайното класиране. И двамата пилоти на "Макларън" - Ландо Норис и Оскар Пиастри, бяха дисквалифицирани заради техническо нарушение. Установено бе прекомерно износване на защитните дъски. При замерването се оказа, че те са с дебелина под минималната от 9 мм, изисквана в края на всяка "Гран при".

Така за пръв път в историята на "Макларън" и двата болида са дисквалифицирани в едно състезание. Норис все пак остава начело с 390 т., но авансът му е само 24 т. пред Пиастри и Верстапен, които вече са с по 366. Норис обаче запазва шансове за титлата и може да я извоюва още в следващия кръг в Катар (30 ноември). Финалното състезание е в Абу Даби (7 декември).

След като и двата автомобила на "Макларън" бяха наказани, Джордж Ръсел мина на второ място, докато съотборникът му от "Мерцедес" Кими Антонели зае последното място на подиума.

При конструкторите "Мерцедес" (431 т.) има преднина от 40 пункта пред "Ред Бул" (391 т.) в спора за второто място зад шампионите от "Макларън" (756 т.). В тази битката все още е и "Ферари" (378 т.).

Сезон 2025 във Формула 1 продължава следващата седмица с уикенда за "Гран при" на Катар, който ще включва и последния спринт за годината.

Последната обиколка от Гран при на Лас Вегас
Последната обиколка от Гран при на Лас Вегас.
vbox7.com
