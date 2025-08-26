"Кадилак" обяви пилотите си за дебюта в F1

Двама ветерани ще са пилотите на новия отбор във Формула 1 - "Кадилак". Американският тим обяви, че в болида през сезон 2026 ще седнат 35-годишните ветерани в най-бързите гонки Валтери Ботас и Серхио Перес.

Мексиканецът Перес бе пилот на тогавашния шампион при конструкторите "Ред Бул" в периода 2021-24 г., заедно с Макс Верстапен. Той постигна 5 победи в F1 с колата на отбора, а има и още една, когато бе в "Рейсинг Пойнт". Освен това е бил пилот и в "Заубер", "Макларън" и "Форс Индия". Общо е участвал в 281 състезания и има 39 класирания в Топ 3, а 12 пъти е правил най-бърза обиколка.

BREAKING: Valtteri Bottas and Sergio Perez will race for Cadillac Formula 1 Team in 2026!#F1 pic.twitter.com/umwBU2VCkA — Formula 1 (@F1) 26 август 2025 г.

Финландецът Ботас пък е двукратен световен вицешампион в F1 (2019, 2020) с болид на "Мерцедес". Два път завърши трети в генералното класиране (2017, 2021). Той кара още за "Уилямс", "Алфа Ромео" и "Заубер". Участва в 246 състезания, като постигна 10 победи и 67 подиума, 20 пъти спечели полозишън и в 19 надпревари бе автор на най-бързата обиколка.

"Дженеръл Мотърс/Кадилак", каквото е пълното име на отбора, бе одобрен за участие в F1 в края на миналата година. Той става 11-ият тим в "кралските гонки".

Отборът постигна споразумение да купува двигатели и скоростни кутии от "скудерията", докато не бъде готов със свои, което не се очаква да стане преди 2028 г. Така "Ферари" ще продължи да бъде доставчик на два тима, независимо, че от 2026-а губи като клиент "Заубер", който ще премине към "Ауди".