Интригата във Формула 1 се завърна

ЕПА/БГНЕС Карираният флаг посреща управлявания от Макс Верстапен болид на "Ред Бул", като първата кола, пресичаща финала на "Пистата на Америките" в Остин.

"Макларън" може и да спечели отборната титла във Формула 1 шест старта предсрочно, но борбата в шампионата при пилотите тепърва предстои. Поне така изглежда след надпреварата за "Гран при" на САЩ в Остин, щата Тексас, доминирана по безапелационен начин от Макс Верстапен.

Нидерландският пилот на "Ред Бул" тръгна от полпозишън на "Пистата на Америките", беше начело във всеки метър от състезанието и завърши с преднина от почти 8 сек. пред втория - Ландо Норис с "Макларън". Предния ден Лудия Макс спечели убедително и спринта и вече диша във врата на лидерите в генералното класиране, осигурили титлата при конструкторите на тима от Уокинг.

За Верстапен победата е трета в последните четири старта и пета от 19 надпревари през 2025 г. Общо успехът е №68 в кариерата на носителя на шампионския трофей от 2021, 2022, 2023 и 2024 г.

MAX WINS IN DOMINANT STYLE!! 🏆



Verstappen moves himself firmly into the championship fight with an impressive victory in Austin 👏#F1 #USGP pic.twitter.com/iyaFgTycrj — Formula 1 (@F1) 19 октомври 2025 г.

На подиума тази вечер се качи също и Шарл Льоклер с "Ферари", а веднага след него на четвърта позиция финишира съотборникът му при "черните кончета" Люис Хамилтън. Топ 5 допълни лидерът в подреждането за сезона Оскар Пиастри с втория "Макларън".

В зоната на точките се класираха също Джордж Ръсел ("Мерцедес"), Юки Цунода ("Ред Бул"), Нико Хюлкенберг ("Заубер"), Оливър Беърман ("Хаас") и Фрнандо Алонсо ("Астън Мартин").

Пиастри остава начело във временното класиране с 346 т., но преднината му вече се стопи на едва 14 т. пред съотборника му Норис (332 т.) и 40 т. пред Верстапен (306 т.). Само преди два месеца 4-кратният световен шампион изоставаше с повече от 100 точки и дори прогнозира, че повече едва ли ще може да спечели състезание до края на 2025 г.

В следващия 20-и кръг от общо 24 в календара този сезон пилотите ще се състезават за "Гран при" на Мексико на 26 октомври.