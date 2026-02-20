Турция се завръща във Формула 1

архив Пистата "Истанбул Парк" ще приеме стартове от Формула 1 за първи път след пандемичните сезони 2020 и 2021.

След 6-годишно прекъсване Турция отново ще влезе в календара на Формула 1, при това с постоянно място. Новината съобщи турската версия на специализирания сайт MotorSport.com.

Според източниците на изданието преговорите между F1, международната автомобилна федерация (FIA) и организаторите в Истанбул вече са финализирани. Остава само формалното подписване на договора, което се очаква да стане още преди началото на тазгодишното първенство в най-комерсиалната моторна надпревара.

"Гран при" на Турция трябва да се завърне от 2027 г. Състезанието няма да бъде ротационно, а ще има гарантирано място за 5-годишен период.

Надпреварата на пистата "Истанбул Парк" беше неизменна част от календара на Формула 1 между 2005 и 2011 г., след което изпадна заради големи финансови загуби. Тя се завърна за още две издания по време на пандемичните сезони 2020 и 2021, след което турските власти заявиха желание за възвръщане на постоянното място в календара.