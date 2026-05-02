Почина легендарният автомобилен пилот Алекс Занарди

ЕПА/БГНЕС След катастрофата Алекс Занарди не се предаде, а стана параолимпиец и спечели общо 6 медала за Италия от две параолимпийски игри

Една от легендите на автомобилния спорт - Алекс Занарди, е починал на 59-годишна възраст, съобщи семейството му.

„С дълбока скръб съобщаваме за кончината на Алесандро Занарди, която настъпи внезапно вчера вечерта, 1 май - казва в изявление на семейството му. - Алекс почина мирно, заобиколен от любовта на семейството и приятелите си. Бихме искали изразим сърдечната си благодарност на всички, които показват подкрепата си в този момент, и молим нашата скръб и неприкосновеност на личния живот да бъдат уважавани по време на този период на траур.“

Роден в Болоня на 23 октомври 1966 г., Занарди дебютира във Формула 1 през 1991 г. и участва в нея общо 5 сезона (1991-94, 1999) в отборите на "Джордан", "Минарди", "Лотус" и "Уилямс". В промеждутъка той постигна огромни успехи в американските CART серии, като стана два пъти поред шампион (1997, 1998 г.).

Състезателната кариера и въобще животът на Занарди претърпя драматичен обрат през септември 2001 г., когато той катастрофира с висока скорост на CART състезание в Германия и се наложи да му бъдат ампутирани и двата крака.

Ci sono campioni che vincono trofei e campioni che insegnano a vivere. Alex #Zanardi ci ha mostrato che il limite non è un muro, ma solo un orizzonte da spostare. 💔 pic.twitter.com/FxfjoZSSj6 — Milena™️ (@IM_nerazzurri) 2 май 2026 г.

Алекс обаче отказа да прекрати спортната си кариера. Първоначално се състезаваше в различни автомобилни серии със специално пригодена за управление само с ръце кола. След това се насочи към параколоезденето, превръщайки се в един от най-успешните параолимпийски спортисти в Италия. Той спечели четири златни и два сребърни медала на игрите в Лондон 2012 и Рио 2016.

Занарди, който е и 12-кратен световен шампион по параколоездене, стана един от най-силните защитници на спортистите с увреждания. Животът му претърпя още един удар през 2020 г., когато беше сериозно ранен, след като беше блъснат от камион, докато се състезаваше в благотворителна щафета по параколоездене в Тоскана. Той получи сериозни наранявания на главата и прекара години в лечение.

Президентът на Формула 1 Стефано Доменикали излезе със специално изявление:

„Дълбоко съм натъжен от кончината на моя скъп приятел Алекс Занарди. Той беше наистина вдъхновител - като човек, и като спортист. Винаги ще нося със себе си неговата изключителна сила. Той се изправи пред предизвикателства, които биха спрели всеки, но въпреки това продължи да гледа напред, винаги с усмивка и упорита решителност, която вдъхновяваше всички нас. Въпреки че загубата му е дълбоко усещана, наследството му остава силно.“

Световната автомобилна федерация също изказа съболезнования: "ФИА е натъжена да научи за кончината на Алекс Занарди, бившият пилот от Формула 1, двукратен шампион в CART, чийто път от променяща живота злополука до златен медалист от параолимпийските игри го направи един от най-възхитителните спортисти и траен символ на смелост и решителност.“

The FIA is saddened to learn of the passing of Alex Zanardi, the former Formula 1 driver, two-time CART champion whose journey from life-changing accident to Paralympics gold medallist made him one of sport’s most admired competitors and an enduring symbol of courage and… pic.twitter.com/CCMjUS7lbh — FIA (@fia) 2 май 2026 г.

Италианският премиер Джорджа Мелони описа Занарди като „велик шампион и изключителен човек, способен да превърне всяко житейско изпитание в урок по смелост, сила и достойнство“. А Кордиано Даньони, шеф на Италианската федерация по колоездене, каза, че той „е трансформирал културата на нашата страна, носейки радост и щастие на онези, които са имали късмета да го познават, и надежда на толкова много хора в Италия и по света“.