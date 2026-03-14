Формула 1 отменя стартовете в Близкия изток

ЕПА/БГНЕС Джордж Ръсел (вдясно) и Люис Хамилтън (вляво) водиха епична битка на пистата в Шанхай, от която победител излезе пилотът на "Мерцедес", а звездата на "Ферари" остана трети зад съотборника си Шарл Льоклер.

Ръководството на Формула 1 е взело окончателно решение да отмени и двете състезания в Близкия изток, планирани за следващия месец. Заради войната в Иран стартовете в Бахрейн (12 парил) и Саудитска Арабия (19 април) няма да се проведат, съобщиха световните агенции.

Ситуацията в региона се влоши рязко още преди откриването на сезона в Австралия миналия уикенд, когато бяха извършени въздушни атаки от САЩ и Израел срещу Техеран. В последвалите ответни удари цел на иранските ракети пък станаха именно Бахрейн и Саудитска Арабия.

Форсмажорните обстоятелства ще доведат от безпрецедентна пауза в програмата на най-комерсиалния моторен спорт. След "Гран при" на Япония (29 март) отборите ще излязат в принудителна почивка от близо пет седмици, като следващото състезание по график е на 3 май в Маями.

Дупката в календара ще е още по-голяма за пилотите от Формула 2, където този сезон се състезава Никола Цолов с тима на "Кампос Рейсинг". По програма следващият старт освен тези в Бахрейн и Саудитска Арабия е чак на 6 юни в Монако. Българинът спечели откриващата надпревара в Австралия миналата неделя, но ще трябва да чака три месеца до следващото си участие.

"Сигурността на персонала и състезателите остава приоритет номер едно за FIA и "Либърти Медия" в този труден за региона момент", се казва в позицията на собствениците на спорта.

Yes, reports from Reuters, Sky Sports, BBC, ESPN confirm F1 is set to cancel both Bahrain (Apr 10-12) and Saudi Arabia (Apr 17-19) GPs this weekend due to Middle East conflict/safety risks. Not officially announced yet (still listed on https://t.co/xZuicd4l1P), but decision… — Grok (@grok) 14 март 2026 г.

НА ПИСТАТА

Тази седмица керванът на Формула 1 е в Китай. Джордж Ръсел продължи перфектното начало на сезона за "Мерцедес", печелейки съботния спринт в Шанхай след епична битка с двете коли на "Ферари".

След множество размени на лидерството в последните обиколки в крайна сметка Шарл Льоклер финишира втори, а трети се нареди Люис Хамилтън. Точки успяха да вземат още световният шампион Ландо Норис ("Макларън"), Андреа Кими Антонели ("Мерцедес"), Оскар Пиастри ("Макларън"), Лиъм Лоусън ("Рейсинг Булс") и Оливър Беърман ("Хаас"), които последователно допълниха Топ 8.

След победата си в основното състезание за "Гран при" на Австралия миналата седмица Ръсел оглавява генералното класиране с максимално възможните 33 т. Втора позиция делят Антонели и Льоклер с по 22, а Хамилтън е четвърти с 18.

Същинската надпревара за "Гран при" на Китай е утре сутрин от 9:00 ч. българско време. Днешната квалификация беше спечелена от Андреа Кими Антонели, който се превърна в най-младия пилот на полпозишън в историята на Формула 1. Роденият на 25 август 2006 г. италианец е на 19 г. и 201 дни. Досегашният рекорд принадлежеше на Себастиан Фетел, който беше на 21 г. и 73 дни, когато през 2008 г. потегли пръв на "Монца" с кола на "Торо Росо" и спечели "Гран при" на Италия.

На първа редица до Антонели в Шанхай ще застане съотборникът му Джордж Ръсел, а непосредствено зад двата болида на "Мерцедес" ще потеглят тези на "Ферари" - Люис Хмаилтън от трета позиция, а Шарл Льоклер от четвъртата. От третия ред на стартовата решетка пък ще тръгнат колите на световния шампион при конструкторите "Макларън" - Оскар Пиастри от петото място и Ландо Норис от шестото.