Турция е резервен вариант за F1 още през 2026 г.

архив "Гран при" на Турция има девет издания в историята на F1 - от 2005 до 2011 г. и през 2020-2021 г., а от 2027-а ще се завърне за постоянно в календара с 5-годишен договор.

Три месеца след като беше обявено, че Турция ще се завърне за постоянно в календара на Формула 1 от 2027 г., стана ясно, че южната ни съседка може да бъде използвана като резервен домакин още през настоящия сезон. Това обяви президентът на международната автомобилна федерация (FIA) Мохамед бин Сулайем, обсъждайки възможни промени заради конфликта в Близкия изток.

Войната между Иран, САЩ и Израел вече стана причина да бъдат отменени стартовете за "Гран при" на Бахрейн (12 април) и Саудитска Арабия (19 април). Под въпрос остава провеждането и на състезанията в Катар (29 ноември) и Абу Даби (6 декември) в края на първенството.

"По отношение на надпреварата в Катар, етапът може да бъде отложен със седмица и нещата да се получат - анализира ситуацията шефът на FIA пред специализираното издание RacingNews365.com. - Ако обаче тази възможност пропадне, е напълно реалистично да бъде проведен етап в Турция тази година - при условие че всички подготвителни работи по трасето на "Истанбул Парк" бъдат завършени. Всичко се свежда до това кой ще бъде най-добрият вариант от логистична гледна точка. В непрекъсната връзка сме с промоутърите. Опитваме да ускорим нещата без допълнителен стрес за нашите отбори."

Относно самата вероятност още състезания да бъдат отменени през настоящия сезон Бин Сулайем заяви:

"Има неща, които са по-важни от автомобилния спорт. Или от който и да е спорт. Спортът може да почака. Кое е по-важно - хората или състезанията? Разбира се, че хората винаги са на първо място. Надяваме се всичко да приключи по-скоро, за да се върнем към нормалния си режим, а не да живеем като сега в напрежение. Бог да ни е на помощ, ако нещата продължат до октомври или ноември - тогава просто ще бъде длъжни да отменим състезанията, тъй като безопасността е на първо място."