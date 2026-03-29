Тийнейджър влезе в историята с втора поредна победа във Формула 1

Италианецът Антонели триумфира за "Гран при" на Япония и оглави генералното класиране

Днес, 10:33
Спечелилият полпозишън от квалификацията Андреа Кими Антонели (най-вдясно) потегли ужасно и потъна на шесто място още преди първия завой, но въпреки това стигна до победата на пистата "Сузука".
ЕПА/БГНЕС
Спечелилият полпозишън от квалификацията Андреа Кими Антонели (най-вдясно) потегли ужасно и потъна на шесто място още преди първия завой, но въпреки това стигна до победата на пистата "Сузука".

Андреа Кими Антонели записа името си в историята на Формула 1 като първия тийнейджър с две последователни победи в световния шампионат. 19-годишният италиански пилот на "Мерцедес" триумфира в състезанието за "Гран при" на Япония и също така стана най-младият лидер, оглавявал някога генералното класиране.

Две седмици след като в Китай постави рекорд за най-млад състезател на полпозишън и стана вторият най-млад победител в F1 след 18-годишния Макс Верстапен през 2016 г., днес Антонели отново потегли от първа позиция на стартовата решетка. Тръгването му обаче беше ужасно и той потъна на шесто място още преди първия завой на пистата "Сузука".

Младокът все пак остана близо до водачите на колоната и имаше късмет, че колата за сигурност излезе на трасето точно преди неговото спиране в бокса. Това му позволи да се окаже отново на първо място след смяната на гуми, а големите губещи бяха Оскар Пиастри ("Макларън") и Джордж Ръсел ("Мерцедес"), които направиха своя питстоп непосредствено преди появата на сейфтикара.

След рестарта Антонели успя да контролира изцяло хода на надпреварата и постоянно увеличаваше аванса си, като успя да запише и най-бързата обиколка. За място на почетната стълбичка се пребориха Пиастри, който финишира втори с изоставане от почти 14 сек., и Шарл Льоклер с "Ферари", който удържа атаките на Ръсел, останал четвърти.

В битката за 5-ото място световният шампион Ландо Норис ("Макларън") изпревари в последната обиколка Люис Хамилтън ("Ферари"), завършил 6-и. Зоната на точките в Топ 10 допълниха последователно Пиер Гасли ("Алпин"), Макс Верстапен ("Ред Бул"), Лиъм Лоусън ("Рейсинг Булс") и Естебан Окон ("Хаас").

След първите три кръга от сезон 2026 Андреа Кими Антонели събра 72 т. и измести от върха в класирането съотборника си Джордж Ръсел (63 т.). Трети е Шарл Льоклер с 49 т.

При конструкторите "Мерцедес" вече има 135 т., следван от "Ферари" (90 т.) и защитаващия титлата си "Макларън" (46 т.).

Следващият старт в календара е чак на 3 май в Маями, след като и двете планирани състезания през следващия месец бяха отменени заради военното положение в Близкия Изток - в Бахрейн (12 април) и Саудитска Арабия (19 април).

