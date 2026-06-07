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Никола Цолов спечели трета победа във Формула 2

Андреа Кими Антонели продължава да пише история във Формула 1 с 5-и пореден успех

07 Юни 2026Обновена
Никола Цолов ликува като победител в "Гран при" на Монако.
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Никола Цолов ликува като победител в "Гран при" на Монако.

Никола Цолов спечели третата си победа от началото на сезона във Формула 2. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" триумфира в основното състезание за "Гран при" на Монако и за трета поредна година застана на най-високото стъпало на почетната стълбичка в Княжеството.

Предишните му два успеха по улиците на Монте Карло дойдоха във Формула 3. През 2024 г. той ликува в спринта, а през 2025 г. беше първи и в основната надпревара. Първите му две победи през 2026 г. пък бяха в основното състезание в Мелбърн на 8 март и в спринта в Маями на 2 май.

Днес Цолов стартира от второто място на решетката и запази позицията си в първата фаза на надпреварата - преди спиранията в бокса. В този етап 19-годишният тийнейджър от София остана много близо до лидера Рафаел Камара ("Инвикта Рейсинг), а битката за победата се реши след единственото влизане за смяна на гуми.

Отборът на българина подходи стратегически блестящо, привиквайки пилота си в края на 32-рата от 42 обиколки, за да бъдат сложени на болида му супермеките вместо меките сликове. С тях Никола веднага направи най-бързата обиколка на трасето, донесла му и допълнителната 1 точка. В следващия тур бразилецът също покри изискването за един питстоп, но след връщането си на пистата той се движеше с необяснимо ниско темпо.

Това позволи на Цолов да го атакува в първия завой в началото на 34-тата обиколка, когато Камара блокира предната си дясна гума и продължи направо в зоната за сигурност, отпадайки от състезанието. В този момент Българския лъв зае виртуалната първа позиция зад пилоти, които тепърва трябваше да спират в бокса.

Реално Никола излезе начело едва в началото на последната обиколка, когато индиецът Куш Майни ("АРТ Гран при") последен направи задължителното преминаване през пита. При пресичането на финалната линия българският талант от академията на "Ред Бул" имаше аванс от 9 сек. пред Алекс Дън ("Родин Моторспорт"), а тройката с пасив от 26,4 сек. оформи Дино Беганович ("ДАМС Лукас Ойл").

С победата си днес Никола Цолов се изкачи от 5-о на 2-ро място в генералното класиране на Формула 2. След първите четири кръга за сезон 2026 българинът има общо 62 т. и изостава само с една от лидера Габриеле Мини ("МП Моторспорт"), който завърши 11-и в основното състезание в Княжеството.

Следващият старт в F2 е другата седмица на пистата "Каталуния" край Барселона.

Радостта след победата на Никола Цолов
След триумфа на Никола Цолов в Монако, последва заслужена радост. Вижте момента на искрена радост от Българския лъв.
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ФОРМУЛА 1

Андреа Кими Антонели продължава да пише история във Формула 1. Едва 19-годишният пилот на "Мерцедес" спечели "Гран при" на Монако и затвърди позицията си на лидер в световния шампионат след петата си поредна победа.

Състезанието в Монте Карло беше изпълнено с драма още от старта. Един от основните претенденти за победата - Макс Верстапен, отпадна практически веднага след изгасването на червените светлини. Пилотът на "Ред Бул" получи проблем с двигателя, който го остави без мощност още в първите метри на надпреварата.

Антонели наложи високо темпо и постепенно се откъсна пред дуото на "Ферари" - Люис Хамилтън и Шарл Льоклер. Надпреварата обаче беше прекъсната от серия инциденти.

Първо на пистата излезе колата за сигурност, а по-късно катастрофа на Льоклер предизвика червен флаг заради проблеми с изронен асфалт при влизането в последния завой. Състезанието беше спряно за около 40 минути, а след рестарта, който беше проведен от място само седем обиколки преди финала, Антонели запази хладнокръвие.

Италианският тийнейджър защити лидерската си позиция срещу атаките на Хамилтън и без грешка стигна до карирания флаг. Трети на подиума се качи Исак Хаджар ("Ред Бул").

В генералното класиране Антонели има 156 т. и води убедително пред Хамилтън (90 т.) и съотборника си в "Мерцедес" Джордж Ръсел (88 т.).

 

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Формула 2, Никола Цолов, Формула 1, Андреа Кими Антонели

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