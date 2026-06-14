Хамилтън спечели първа победа с "Ферари"

ЕПА/БГНЕС Люис Хамилтън кара забележително от началото до края на "Гран при" на Каталуния на едноименната писта край Барселона.

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън спечели своята първа победа във Формула 1 като пилот на "Ферари". 41-годишният англичанин триумфира в надпреварата за "Гран при" на Каталуния с изключително каране на едноименната писта край Барселона.

Британецът и "скудерията" заложиха на най-агресивната възможна стратегия и направиха общо три спирания в бокса, докато всички останали пилоти в челото направиха по две смени на гуми. Това, в комбинация с появата на виртуалната кола за сигурност, се оказа печеливш ход, донесъл така чакания първи успех на сър Люис в червения болид на "черните кончета".

Общо това е 106-а победа в кариерата на Хамилтън, с която той само увеличава абсолютния рекорд в историята на най-комерсиалния автомобилен спорт. На второ място във вечната класация е Михаел Шумахер с 91 спечелени състезания (1992-2006), а трети е Макс Верстапен със 71 (2016-2025).

На финала след общо 66 обиколки днес Хамилтън пристигна с аванс от 19,5 сек. пред стартиралия от полпозишъна бивш свой съотборник в "Мерцедес" Джордж Ръсел. На подиума заедно с тях се качи и настоящият световен шампион Ландо Норис ("Макларън").

В зоната на точките в седмото състезание за годината влязоха още Верстапен ("Ред Бул"), Оскар Пиастри ("Макларън"), Исак Хаджар ("Ред Бул"), Пиер Гасли ("Алпин"), Франко Колапинто ("Алпин"), Лиъм Лоусън ("Рейсинг Булс") и Арвид Линдблад ("Рейсинг Булс").

Лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели с втория "Мерцедес" не успя да финишира в Барселона, след като колата му се повреди малко преди финала, когато той се движеше на втората позиция. Така италианецът записа своята първа "нула" за сезона, с което приключи и неговата историческа серия от пет поредни победи.

Въпреки това 19-годишният тийнейджър остава високо на върха с актив от 156 т. и аванс от 41 пред днешния победител Хамилтън (115 т.). Тройката оформя Ръсел със 106 т.

Следващият старт във Формула 1 е на 28 юни за "Гран при" на Австрия на пистата "Ред Бул Ринг" в Шпилберг.