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Никола Цолов пренаписа историята на Формула 2

Българинът стана първият пилот с три поредни победи в този формат на шампионата

05 Юли 2026Обновена
Никола Цолов ликува с трофея на най-високото стъпало на почетната стълбичка на пистата "Силвърстоун" като победител в "Гран при" на Великобритания във Формула 2.
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Никола Цолов ликува с трофея на най-високото стъпало на почетната стълбичка на пистата "Силвърстоун" като победител в "Гран при" на Великобритания във Формула 2.

Никола Цолов отвори собствена страница в съвременната история на Формула 2. Българският ас на "Кампос Рейсинг" стана първият пилот след ребрандирането на шампионата през 2017 г., който печели три поредни победи във втория ешелон на най-комерсиалния автомобилен спорт.

Това стана факт, след като днес Българския лъв триумфира в основното състезание за "Гран при" на Великобритания, по-малко от 24 часа след като спечели и спринта на легендарната писта "Силвърстоун". Миналата неделя 19-годишният талант от академията на "Ред Бул" завърши първи и за "Гран при" на Австрия.

Последният състезател с хеттрик от победи във второто ниво на световния шампионат беше Давиде Валсеки през 2012 г., когато сериите се казваха GP2. Последният пилот с двоен успех на "Силвърстоун" в рамките на един уикенд пък беше Люис Хамилтън през 2006 г., също в GP2.

Както и във вчерашния спринт, и днес Цолов направи много силен старт от третата редица и спечели три позиции. След това отборът на българина избра стратегия с ранна смяна на гуми и той беше призован в бокса още в 6-ата от 29 обиколки. Това се оказа златен тактически ход, подсилен и от по-добрата работа на Никола с новите сликове спрямо ранния лидер Куш Майни то "АРТ Гран при".

На финала тийнейджърът от София стигна с аванс от 3,2 сек. пред Рафаел Виягомес ("Ван Амерсфорт Рейсинг), който заложи на алтернативната стратегия с по-дълъг първи стинт с твърдите гуми. Трети завърши Майни, а в зоната на точките влязоха още Алекс Дън ("Родин Моторспорт"), стартиралият от полпозишън Рафаел Камара ("Инвикта Рейсинг"), Габриеле Мини ("МП Моторспорт"), съотборникът на българина в "Кампос" Ноел Леон, Роман Билински ("ДАМС Лукас Ойл"), Джошуа Дюрксен ("Инвикта Рейсинг") и Тасанапол Интрапувашак ("АРТ Гран при").

Това беше общо шеста победа за Никола Цолов от 14 старта във Формула 2 през 2026 г. и той увеличи аванса си на върха в генералното класиране на 17 точки пред Габриеле Мини - 141 срещу 124. Трети се движи Камара с 94 т.

Следващият състезателен уикенд е на 18-19 юли на пистата "Спа-Франкоршан", където ще се проведат спринтът и основната надпревара за "Гран при" на Белгия.

Искрената радост на Никола Цолов и екипа му
Искрената радост на Никола Цолов и екипа му след спечелването на основното състезание във Великобритания. След като вчера беше най-бърз в спринта на легендарната писта, днес българинът доминира с перфектна тактика и се откъсна на върха в генералното клас
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Българският пилот Никола Цолов изрази радостта си след спечелването на основното състезание от Формула 2 във Великобритания. " Надявам се да продължим с това темпо", заяви Цолов след състезанието на въпрос дали някой може да го спре да побеждава. "Иска
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Формула 2, Никола Цолов

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