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Сезонът в F1 може да приключи в Европа вместо в Близкия изток

Фаворит е пистата в Имола, а решението ще бъде взето в средата на септември

30 Юли 2026
Италианската писта "Енцо и Дино Ферари" в Имола се очертава като фаворит да приеме последния старт от Формула 1 за 2026 г., ако войната в Иран направи невъзможно провеждането на състезанията в Катар и ОАЕ.
ЕПА/БГНЕС архив
Италианската писта "Енцо и Дино Ферари" в Имола се очертава като фаворит да приеме последния старт от Формула 1 за 2026 г., ако войната в Иран направи невъзможно провеждането на състезанията в Катар и ОАЕ.

Сезон 2026 във Формула 1 може да завърши в Европа, ако военният конфликт в Близкия изток не позволи провеждането на последните два старта - в Катар (29 ноември) и ОАЕ (6 декември). Това потвърди президентът на най-комерсиалния моторен спорт Стефано Доменикали, уточнявайки, че окончателното решение ще бъде взето "до средата на септември".

"Към днешна дата състезанията в Лусаил и Абу Даби остават в календара. Впрочем, билетите за тях вече са разпродадени. Това е невероятен знак колко голям стана нашият спорт въпреки проблемите, през които преминава светът - каза 61-годишният италианец в специално изявление. - Разбира се, ако ситуацията не се нормализира така, както очакваме, до средата на септември ще трябва да вземем решение. Ако не можем да отидем там, сезонът ще завърши в Европа, защото няма как да намерим друго подходящо място."

Въпреки че Доменикали не съобщи официално конкретната алтернативна локация, като фаворит се очертава италианската писта "Енцо и Дино Ферари" в Имола. Втори вариант е "Пистата на Америките" в Остин, щата Тексас.

Шефът на F1 е категоричен, че иска да има още поне едно състезание след "Гран при" на Лас Вегас на 21 ноември. И призна, че е съществувала и трета опция за провеждането му в случай на принудително отпадане на Катар и ОАЕ от календара.

"Имаше идея да организираме две състезания в Лас Вегас, но не искаме да обезценяваме едно събитие, което се превръща в истинско бижу за Формула 1 - обясни Доменикали. - Не бива да забравяме и че по това време в САЩ върви и сезонът на НФЛ, а това е огромно спортно събитие с милиони зрители и не искаме да се поставяме в ситуация на директна конкуренция."

Тази година шампионатът вече беше прекроен веднъж заради войната в Иран. Състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия, които трябваше да са през април, бяха отменени. Вместо тях на 4 октомври ще се проведе надпревара на пистата "Сепанг" в Малайзия, която ще бъде титулувана "Гран при" на Бахрейн.

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Ключови думи:

Формула 1, Стефано Доменикали

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