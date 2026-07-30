Сезонът в F1 може да приключи в Европа вместо в Близкия изток

ЕПА/БГНЕС архив Италианската писта "Енцо и Дино Ферари" в Имола се очертава като фаворит да приеме последния старт от Формула 1 за 2026 г., ако войната в Иран направи невъзможно провеждането на състезанията в Катар и ОАЕ.

Сезон 2026 във Формула 1 може да завърши в Европа, ако военният конфликт в Близкия изток не позволи провеждането на последните два старта - в Катар (29 ноември) и ОАЕ (6 декември). Това потвърди президентът на най-комерсиалния моторен спорт Стефано Доменикали, уточнявайки, че окончателното решение ще бъде взето "до средата на септември".

"Към днешна дата състезанията в Лусаил и Абу Даби остават в календара. Впрочем, билетите за тях вече са разпродадени. Това е невероятен знак колко голям стана нашият спорт въпреки проблемите, през които преминава светът - каза 61-годишният италианец в специално изявление. - Разбира се, ако ситуацията не се нормализира така, както очакваме, до средата на септември ще трябва да вземем решение. Ако не можем да отидем там, сезонът ще завърши в Европа, защото няма как да намерим друго подходящо място."

The 2026 Formula 1 season will end in Europe in the event the final two scheduled races in Qatar and Abu Dhabi need to be relocated because of the ongoing conflict in the Middle East, F1 president Stefano Domenicali has confirmed 🏎️ pic.twitter.com/frmRd7AsMh — Sky Sports (@SkySports) 29 юли 2026 г.

Въпреки че Доменикали не съобщи официално конкретната алтернативна локация, като фаворит се очертава италианската писта "Енцо и Дино Ферари" в Имола. Втори вариант е "Пистата на Америките" в Остин, щата Тексас.

Шефът на F1 е категоричен, че иска да има още поне едно състезание след "Гран при" на Лас Вегас на 21 ноември. И призна, че е съществувала и трета опция за провеждането му в случай на принудително отпадане на Катар и ОАЕ от календара.

"Имаше идея да организираме две състезания в Лас Вегас, но не искаме да обезценяваме едно събитие, което се превръща в истинско бижу за Формула 1 - обясни Доменикали. - Не бива да забравяме и че по това време в САЩ върви и сезонът на НФЛ, а това е огромно спортно събитие с милиони зрители и не искаме да се поставяме в ситуация на директна конкуренция."

Тази година шампионатът вече беше прекроен веднъж заради войната в Иран. Състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия, които трябваше да са през април, бяха отменени. Вместо тях на 4 октомври ще се проведе надпревара на пистата "Сепанг" в Малайзия, която ще бъде титулувана "Гран при" на Бахрейн.