Формула 1 остава в Лас Вегас поне до 2037 г.

"Гран при" на Лас Вегас остава календара на Формула 1 поне до 2037 г. Двете страни подписаха 10-годишно удължаване на договора, който изтичаше след края на следващия сезон в най-комерсиалния моторен спорт.

"От дебюта си през 2023-та събитието е на изключително ниво, бързо се утвърждава като водеща дестинация за страхотни състезания, забавления от световна класа, посещения на глобални бизнес лидери, известни и влиятелни личности", посочи президентът и главен изп. директор на F1 Стефано Доменикали в официалното изявление по повод новото споразумение.

Състезанието в Града на греха се провежда на 6,2-километровата писта "Лас Вегас Стрип". От трите му досегашни издания Макс Верстапен е триумфирал в две - през 2023 и 2025 г., а победата през 2024 г. спечели Джордж Ръсел. Тази година надпреварата е насрочена за 21 ноември.

През настоящата седмица Формула 1 е в Монте Карло, където през уикенда ще се проведе "Гран при" на Монако. Това е шести кръг от сезон 2026, след като в първите пет най-бързи бяха пилотите на "Мерцедес" - Джордж Ръсел в откриващия старт в Австралия и сензацията Андреа Кими Антонели последователно в Китай, Япония, Маями и Канада.

Formula 1 set a new benchmark for sporting entertainment last night, delivering Europe’s largest ever drone show above Port Hercule in Monaco while announcing a landmark 10-year extension of @F1LasVegas through 2037, as part of the opening celebrations for the FORMULA 1 LOUIS… pic.twitter.com/RvLsTu4Uio — F1 Media (@F1Media) 5 юни 2026 г.

ФОРМУЛА 2

Българският пилот Никола Цолов даде 6-о време в единствената тренировка за пилотите от Формула 2 в Монако. На уличното трасе в Монте Карло състезателят на "Кампос Рейсинг" направи най-бързата си обиколка за 1:22,015 мин. най-меките гуми на "Пирели".

Резултат №1 в тренировката постигна италианецът Габриеле Мини от "МП Моторспорт" - 1:21,809 мин. Втори само на две стотни завърши индиецът Куш Майни ("АРТ Гран при"), а трети на 0,133 сек. се нареди ирландецът Алекс Дън ("Родин Моторспорт").

В петък е квалификацията за стартовете от F2 в събота и неделя. Тя ще се проведе на две групи заради ограниченията на пистата в Княжеството. Цолов е във втората група, която трябва да започне в 16:34 ч. българско време.