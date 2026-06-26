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Никола Цолов е трети в квалификацията на F2

Българският пилот ще стартира 8-и в спринта и 3-и в основното състезание за Гран при на Австрия

26 Юни 2026
Никола Цолов
БГНЕС архив
Никола Цолов

Никола Цолов постигна третото най-бързо време време за Гран при на Австрия във Формула 2. На пистата "Ред Бул Ринг" 19-годишният пилот на "Кампос" допусна само двама да бъдат по-бързи от него и така ще стартира 8-и в утрешното спринтово състезание (15:15 ч. наше време) и 3-и в основното в неделя (11:10 ч.). 

Сесията се проведе при горещо време с температура от 32°C на въздуха и 49°C на асфалта. В началото класирането бе оглавено от съотборника на Цолов - мексиканеца Ноел Леон, а българинът бе втори, като първите шестима бяха събрани в 0.25 сек. Впоследствие бразилецът Рафаел Камара ("Инвикта") излезе начело и така Никола остана трети.

След пауза, в която на болидите бяха поставени нови комплекти меки гуми, Ноел Леон отново бе най-бърз с време 1:15.544 за обиколка. 

На втора позиция излезе ирландецът Алекс Дън ("Родин"), с 0.129 секунди по-бавно каране. Цолов подобри времето си, но с изоставане от 0.186 сек. отново остана трети в квалификацията. Веднага след българина четвърти е лидерът в генералното класиране Габриеле Мини ("MP Motorsport"), който има 6 точки аванс на върха пред Българсикя лъв (86:80).

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Ключови думи:

Никола Цолов, Формула 2

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