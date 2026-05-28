Никола Цолов: Не могат да ни спрат!

Никола Цолов сподели огромното си разочарование, но декларира и двоен хъс след събитията по време на "Гран при" на Канада във Формула 2. Миналата неделя българският пилот на "Кампос Рейсинг" завърши четвърти в състезанието, но часове след финала беше санкциониран с 10 сек. заради спорно изпреварване и се озова на 12-о място в крайното класиране, губейки спечелените точки.

"Почувствах се много предаден от всичко това, което се получи през този уикенд. За жалост, това бяха решения, които аз, отборът и хората около мен смятаме, че не бяха въобще правилните. Ние никога не се предадохме, бяхме силни, бяхме най-бързите на пистата", сподели 19-годишният софиянец пред "Диема спорт 3".

Според младия талант от системата на "Ред Бул", въпреки отличното темпо и подготовка резултатите са били повлияни от фактори извън неговия контрол.

"Водех в неделя по време на основното състезание, удари ме друг пилот, който не получи наказание поради някаква причина - посочи Цолов. - Надявам се, че това се случва за последен път. За мен най-важното е, че аз оставам мотивиран. Оставам пилотът, който работи най-усилено от всички. Пилотът, който ще се завърне още по-силен в следващите състезания. Надявам се да запазим темпото за целия сезон, защото наистина бяхме... Ако продължаваме с такава скорост, не могат да ни спрат!"

Следващите стартове във Формула 2 са на една от любимите писти в българския тийнейджър - по уличното трасе в Монте Карло в дългия уикенд за "Гран при" на Монако на 4-7 юни.