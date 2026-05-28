Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Никола Цолов: Не могат да ни спрат!

Почувствах се предаден, но ще се завърна по-силен, сподели българският пилот във Формула 2

Днес, 09:18
Никола Цолов демонстрира увереност и мотивация преди следващите стартове във Формула 2.
БГНЕС архив
Никола Цолов демонстрира увереност и мотивация преди следващите стартове във Формула 2.

Никола Цолов сподели огромното си разочарование, но декларира и двоен хъс след събитията по време на "Гран при" на Канада във Формула 2. Миналата неделя българският пилот на "Кампос Рейсинг" завърши четвърти в състезанието, но часове след финала беше санкциониран с 10 сек. заради спорно изпреварване и се озова на 12-о място в крайното класиране, губейки спечелените точки.

"Почувствах се много предаден от всичко това, което се получи през този уикенд. За жалост, това бяха решения, които аз, отборът и хората около мен смятаме, че не бяха въобще правилните. Ние никога не се предадохме, бяхме силни, бяхме най-бързите на пистата", сподели 19-годишният софиянец пред "Диема спорт 3".

Според младия талант от системата на "Ред Бул", въпреки отличното темпо и подготовка резултатите са били повлияни от фактори извън неговия контрол.

"Водех в неделя по време на основното състезание, удари ме друг пилот, който не получи наказание поради някаква причина - посочи Цолов. - Надявам се, че това се случва за последен път. За мен най-важното е, че аз оставам мотивиран. Оставам пилотът, който работи най-усилено от всички. Пилотът, който ще се завърне още по-силен в следващите състезания. Надявам се да запазим темпото за целия сезон, защото наистина бяхме... Ако продължаваме с такава скорост, не могат да ни спрат!"

Следващите стартове във Формула 2 са на една от любимите писти в българския тийнейджър - по уличното трасе в Монте Карло в дългия уикенд за "Гран при" на Монако на 4-7 юни.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Формула 2, Никола Цолов

Още новини по темата

Никола Цолов завърши четвърти в Канада, но му отнеха точките
25 Май 2026

Италианският феномен на "Мерцедес" оформи хеттрик в F1
03 Май 2026

Никола Цолов спечели второ поредно състезание във Формула 2
02 Май 2026

Никола Цолов: Шансовете за Формула 1 винаги са големи
18 Апр. 2026

Никола Цолов спечели първата си победа във Формула 2
08 Март 2026

Цолов остана далеч от точките в спринта в Мелбърн
07 Март 2026

Цолов влезе в Топ 5 за старта на сезона в F2
06 Март 2026

Иван Иванов е №1 сред младите спортисти на България за 2025 г.
10 Яну. 2026

Никола Цолов: Напълно е възможно да карам в F1

18 Дек. 2025

Ландо Норис измъкна на косъм първата си титла във Формула 1
07 Дек. 2025

Цолов си подари трето място във Формула 2 за имения ден
06 Дек. 2025

Никола Цолов спечели първи точки във Формула 2
30 Ноем. 2025

Избутване спря Никола Цолов за 3-ото място при дебюта му в F2
29 Ноем. 2025

Никола Цолов дебютира във Формула 2 на 29 ноември
11 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса