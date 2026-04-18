Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Никола Цолов: Шансовете за Формула 1 винаги са големи

Най-ключовото е да продължа със същите резултати, обяви пилотът, който участва на картинг състезание в Хасково

18 Апр. 2026Обновена
Никола Цолов говори пред камерата на БНТ преди състезанието в Хасково.
Никола Цолов говори пред камерата на БНТ преди състезанието в Хасково.

"Шансовете за Формула 1 винаги са големи". Това заяви българският пилот от Формула 2 Никола Цолов днес в Хасково. "Формула 1 е само на една крачка от Формула 2, но от мен зависи това да се справям добре и да продължа със същите резултати - това е най-ключовото. За да се случи, трябва да има спонсори, "Ред Бул" трябва да ме хареса и трябва да се представям добре", допълни той.

Цолов обаче уточни, че всички информации за негово качване във Формула 1 към момента са само спекулации: "Още нищо не е ясно. Със сигурност аз съм човекът, който най-много иска всичко да е сигурно. Но все още е супер рано - минало е само едно състезание на Формула 2 през този сезон, така че това нещо ще стане ясно евентуално в края на годината." Той допълни, че след двете отложени състезания в Бахрейн и Джеда сега започва най-интензивната част от сезона във Формула 2 - следващият старт е в Маями (1-3 май) и в следващите 12 седмици девет са състезателни. 

Цолов използва паузата в календара, за да участва в 12-часововата надпревара по издържливост на пистата край Хасково, което е първо състезание от новия сезон в Европейския картинг шампионат по издръжливост и част от 9-ия сезон на Karting Events Bulgaria. В състезанието участват 67 отбора и над 200 пилота от 11 нации, което го прави досега най-мащабното в Европа, съобщи БТА. Пилотите от тимовете ще се сменят на час в кокпита. За поредна година събитието има и благотворителна цел - да се съберат средства за лечение на болно дете от Хасково.

Относно днешното си участие в Хасково Никола Цолов коментира: "Чувствам се супер физически, но тепърва предстои голямо физическо и ментално натоварване. Целта ми е да се забавлявам и да разпусна малко. Много се радвам да карам тук. Винаги целта е да спечелим, но най-важно е да прекарам време с приятели, преди да започна още по-усилената подготовка, която никога не спира."

 

ТРЕТО МЯСТО ЗА ЦОЛОВ В ХАСКОВО

Отборът на Никола Цолов завърши в крайна сметка на трето място в 12-часовото състезание в Хасково след оспорвана битка до последните обиколки. Спечели тимът на LVF с пилоти Георги Илиев и Виктор Николов. 

"Беше много забавно. В началото водехме състезанието в първите стинтове, но при такива надпревари никога не знаеш какво ще се случи - колко време ще загубиш в бокса или при смени. В крайна сметка се получи оспорвано състезание с много обрати. Физически беше тежко. От три дни караме почти непрекъснато и днес наистина се усети умората. Но това е добра подготовка за това, което предстои", коментира след финала Никола Цолов пред БНТ. А по адрес на победителите той заяви: "Справиха се много добре и бяха бързи през цялото състезание. Пожелавам им да продължават в същия дух - задават много добро темпо, което ще се опитаме да достигнем следващия път."

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Никола Цолов

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?