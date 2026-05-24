Никола Цолов завърши четвърти в Канада, но му отнеха точките

Българският пилот бе санкциониран след състезанието заради неправилно изпреварване

25 Май 2026
Момент от състезанието през камерата на болида на Никола Цолов.
Никола Цолов завърши преживя най-лудото си състезание до момента във Формула 2 и завърши на четвърто място на пистата "Жил Вилньов" в Монреал, но след състезанието точките му бяха отнети.

Българският пилот на "Кампос Рейсинг" получи 10-секундно наказание заради преминаване през шикана на завои 13 и 14 на пистата "Жил Вилньов" при борбата му за позиция с Оливер Гьоте. Този ход е бил определен като "напускане на пистата и придобиване на неправомерно предимство". Така Цолов мина от четвърто на 12-о място в крайното класиране и остана без точки. В събота той бе наказан и в спринтовата надпревара и в крайна сметка остана там на 14-ото място.

Така Никола Цолов се озова на трето място в генералното класиране с 35 точки, след като преди състезанието в Канада бе на първо. Колкото него има и Мартиниус Стеншорн, който спечели вчера в Монреал. Начело е Габриеле Мини (МП "Моторспорт") с 57, който завърши снощи трети. След него е бразилецът Рафаел Камара с 36 т.

Българският пилот стартира вчера от втората позиция и потегли отлично, като след четвъртата обиколка поведе, благодарение на отпадането на стартиралия от полпозишъна Лорънс ван Хьопен. Малко по-късно се случи и кошмарен момент за Цолов - той бе ударен от индиеца Куш Майни и отстъпи чак на 16-о място.

Това не отчая 19-годишния ни пилот и той започна да се връща обратно към челото, като имаше късмет и доста от болидите пред него да отпаднат. Така при пресичането на финалната линия Цолов бе на четвърто място, но в крайна сметка спечелените 12 точки му бяха отнети. Победата бе за норвежеца Мартиниус Стеншорн, който спечели пред съотборника си в "Родин" Алекс Дън. 

 

Сезонът във Формула 2 ще продължи след две седмици (4-7 юни) със старт в Монако.

 

КИМИ АНТОНЕЛИ ВЛЕЗЕ В СЕРИЯ ОТ 4 ПОБЕДИ ВЪВ ФОРМУЛА 1

Италианският пилот на "Мерцедес" Андреа Кими Антонели спечели състезанието за Голямата награда на Канада, пети кръг за сезона във Формула 1. Така той удължи серията си от победи на четири. Снощният му успех обаче се дължи и на техническия проблем в болида на съотборника му Джордж Ръсел.

Двамата водеха оспорвана битка до 30-ата обиколка, когато колата на Ръсел изгасна и той не успя да продължи. Антонели от своя страна не изпусна лидерството и завърши първи с време от 1:14.210 ч.

На второ място на 10.7 секунди завърши британецът Люис Хамилтън ("Ферари"), който до последно борба с Макс Ферстапен ("Ред Бул"). Гумите на нидерландеца обаче бяха прекалено износени в заключителните обиколки и това не му позволи да запази втората позиция, която заемаше след отпадането на Ръсел.

Световният шампион Ландо Норис успя да излезе на първо място веднага след старта, но "Макларън" сбърга стратегията при избора на гуми и само за няколко обиколки той и съотборникът му Оскар Пиастри изостанаха значително. Норис в крайна сметка не успя да завърши, а Пиастри остана на 11-ото място.

В класирането при пилотите Антонели държи първото място със 131 т. Втори с 88 т. е Джордж Ръсел, а на трето със 75 точки е Шарл Льоклер. Следват Люис Хамилтън (72), Ландо Норис (58) и др.

