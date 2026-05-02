Никола Цолов спечели второ поредно състезание във Формула 2

Българския лъв триумфира драматично в спринта за "Гран при" на Маями

Днес, 18:24
Решаващият момент, в който Никола Цолов (вляво) си връща лидерството пред Лауренс ван Хупен (вдясно) в предпоследния завой от спринтовото състезание в Маями.

След почти два месеца принудителна пауза в шампионата Никола Цолов спечели втората си поредна победа във Формула 2. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" триумфира в спринтовото състезание за "Гран при" на Маями по драматичен начин, пресичайки финала по уличното трасе само с 0,1 сек. преднина.

19-годишният Никола потегли от полпозишън благодарение на обърнатата стартова решетка след 10-ото си място в квалификацията в петък. Българския лъв стартира отлично и запази първото си място чак до втората половина на надпреварата, удържайки всички атаки на Лауренс ван Хупен в DRS зоните.

Едва в 13-ата от 23 обиколи нидерландският пилот на "Трайдент" успя да задмине Цолов и до края двамата няколко пъти си размениха лидерската позиция, като нашият състезател влезе като водач в последния тур. Най-голямата драма се разигра в заключителните метри, когато първо Ван Хупен излезе начело в 11-ия от 17 завоя, но беше отново надхитрен в 16-ия и карираният флаг посрещна българина като победител.

Никола Цолов спечели първата си победа в F2 на 8 март в основното състезание за "Гран при" на Австралия в Мелбърн. След това обаче шампионатът беше прекъснат заради войната в Близкия изток, която наложи отмяна на стартовете в Бахрейн (10-12 април) и Саудитска Арабия (17-19 април).

С актив от вече 35 т. българинът увеличи аванса си на върха в генералното класиране на 9 т. пред Ван Хупен (26 т.). Трети е шампионът във Формула 3 от миналата година Рафаел Камара ("Инвикта Рейсинг") с 18 т.

Същинската надпревара в Маями е утре и с нея ще завърши вторият кръг от сезон 2026 във Формула 2. Стартът ще бъде даден в неделя в 19:30 ч. българско време, а продължителността ще бъде 32 обиколки с с едно задължително спиране в бокса за смяна на гуми. От полпозишъна ще потегли индиецът Куш Майни ("АРТ Гран при"), който спечели квалификацията. Цолов ще тръгне от десетата позиция на стартовата решетка.

Днес тийнейджърът от София получи персонална подкрепа от легендата на българския футбол Христо Стоичков. Живеещият именно в Маями голмайстор на световното първенство в САЩ `94 влезе в бокса на "Кампос Рейсинг" преди състезанието, а след това изгледа надпреварата от ВИП зоната на трибуните край ст. "Хард Рок".

