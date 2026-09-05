Никола Цолов увеличи аванса си на върха в F2

x.com Никола Цолов тръгна осми и финишира пети в спринта за "Гран при" на Италия на "Монца".

Лидерът във Формула 2 Никола Цолов увеличи аванса си на върха в генералното класиране за сезон 2026. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" завърши на 5-о място в спринтовото състезание за "Гран при" на Италия, докато двамата му най-близки преследвачи не взеха точки - Рафаел Камара ("Инвикта Рейсинг") отпадна, а Габриеле Мини ("МП Моторспорт") остана извън първата осмица.

Заради наказанието си от три места след квалификацията Цолов стартира от осмата позиция на пистата "Монца" и се озова в най-опасната част от колоната, където най-често стават инциденти. С няколко много премерени атаки във втората половина на дистанцията от 21 обиколки обаче Българския лъв успя да се опази невредим в трафика и стигна до Топ 5.

Победата извоюва другият пилот на "Инвикта" Джошуа Дюрксен, който триумфира, тръгвайки от седмата позиция на решетката. Втори завърши стартиралият от полпозишъна Джон Бенет ("Трайент"), а на подиума се качи и Оливер Гьоте ("МП Моторспорт"). Съотборникът на Цолов в "Кампос" Ноел Леон се нареди четвърти, а зад 19-годишиния софиянец в зоната на точките финишираха съотборниците в "Родин Моторспорт" Мартиниус Стенсхорне и Алекс Дън, както и Лауренс ван Хупен ("Трайдент").

С добавените нови 4 пункта Цолов вече има актив от 171 точки от началото на сезона. Втори и трети остават Камара и Мини с по 147. В основното състезание утре Камара ще стартира от полпозишън, а Цолов ще потегли девети.

Стартът за "Гран при" на Италия във Формула 2 ще бъде даден в неделя (6 септември) от 10:45 ч. наше време. Състезанието ще бъде с продължителност от 30 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса за смяна на гуми. Надпреварата ще бъде излъчвана пряко по платения ТВ канал "Диема спорт 3".