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Никола Цолов покри изискването за F1

Българският пилот измина задължителните 300 км в болид от Формула 1

Днес, 14:19
БГНЕС

Никола Цолов изпълни изискванията за получаване на суперлиценз за Формула 1, след като измина минимално необходимите 300 км с болида на "Рейсинг Булс" от 2025 (VCARB 02) на пистата в Имола (Ит).

Това съобщи специализираният в F1 журналист Якопо Рава, който проследи на място тестовия ден на "Ред Бул" на "Аутодромо Енцо и Дино Ферари".

Пилотът на "Кампос Рейсинг" е направил няколко сесии с болида от Формула 1. Последната информация на Рава е: "Никола Цолов затвори 300 км. Той записа най-доброто си време с 1:17.67 минути с гумите "софт" в края на стинт (б.р. - поредица без прекъсване) от шест обиколки".

След покриването на изискуемите 300 км, се очаква Цолов да получи суперлиценза за Формула 1 и да се включи в свободна тренировка до края на настоящия сезон.

Според последните слухове Българския лъв най-вероятно ще замени в "Рейсинг Булс" новозеландеца Лиъм Лоусън, тъй като другият пилот - Арвид Линдблад (Вбр), е новобранец и от отбора не са задължени да го сменят в тест.

Най-вероятно появата на Цолов в тестове ще бъде на някой от кръговете на Формула 1 извън Европа, за да не съвпадне и със състезание от Формула 2. А в следващите три състезателни уикенда двата шампионата са на едно и също място - Гран при на Италиа (6 септември), Гран при на Испания (13 септември) и Гран при на Азербайджан (26 септември).

Следват, Бахрейн (4 октомври), Сингапур (11 октомври), Тексас (25 октомври), Мексико (1 ноември), Бразилия (8 ноември) и Лас Вегас (21 ноември). Същевременно в F2 след състезанието в азербайджанската столица Баку има само още два старта - в Катар и ОАЕ, но те може и да не се проведат заради военното напрежение в региона.  

Цолов е лидер в класирането на Формула 2, като има 20 т. аванс пред най-близкия преследвач - Габриеле Мини. Следващото състезание е именно за Гран при на Италия на пистата "Монца" - спринтът е в събота (5 септември), а основното състезание - в неделя (6 септември). 

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