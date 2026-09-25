Цолов отстъпи върха в F2 след ново отпадане

Никола Цолов отстъпи първото място в генералното класиране на Формула 2. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" преживя кошмарно състезание в следобедната сесия от "Гран при" на Азербайджан, след като сутринта се представи на ниво в спринта по улиците на Баку.
Надпреварата започна добре за 19-годишния Никола, който тръгна 10-и, но веднага прогресира с две места, след като изпревари Лауренс ван Хупен и се възползва от факта, че Себастиан Монтоя изобщо не стартира след завъртане в загряващата обиколка.
Това обаче се оказа и последният позитивен момент за Българския лъв днес, а след това нещата се развиха крайно негативно за него. Първо той получи изключително бавен питстоп, който му коства множество позиции, а малко след неговото влизане в бокса на пистата се появи и кола за сигурност. При рестарта в началото на 12-ата от 29 обиколки Цолов стана косвена жертва в масов инцидент в третия завой и напусна състезанието.
🔴 RED FLAG 🔴— Formula 2 (@Formula2) 25 септември 2026 г.
Big incident at T3#F2 #AzerbaijanGP | LAP 12/29 pic.twitter.com/rCX7CIS5vz
В същото време основният му съперник в битката за титлата в F2 Рафаел Камара завърши четвърти, след като метри преди финала изпревари съотборника на българина в "Кампос" Ноел Леон. Така бразилецът натрупа достатъчно актив, за да задмине Цолов с една точка на върха преди утрешното второ основно състезание в Баку.
А в началото на деня тийнейджърът от София беше добавил нови точки към преднината си в генералното класиране. Българският пилот финишира 5-и в спринта за "Гран при" на Азербайджан в първото от двете действия в днешното мото представление по улиците на столицата.
Никола тръгна от полпозишън край бреговете на Каспийско море и запази лидерство в началото. След това Българския лъв постепенно загуби пет места, след като беше изпреварен последователно от Дино Беганович, Лауренс ван Хупен, Алекс Дън, Рафаел Камара и Мартиниус Стенсхорне.
Цолов си върна една позиция, възползвайки се от наказанието, което беше наложено на неговия основен конкурент за титлата Камара. Бразилският ас на "Инвикта Рейсинг" беше санкциониран с 10 сек. за предизвикването на инцидент във втория завой и влезе в бокса, за да изтърпи наказанието си три обиколки преди финала. Точно тогава на пистата се появи кола за сигурност и това смъкна южноамериканеца извън зоната на точките в крайното класиране.
SPRINT CHEQUERED FLAG 🏁— Formula 2 (@Formula2) 25 септември 2026 г.
TOP 10 👇
Beganovic
Van Hoepen
Dunne
Stenshorne
Tsolov
Bilinski
Montoya
Maini
Herta
Bennett#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/U0cf33VJZk
Победата в спринтовата надпревара спечели Беганович ("ДАМС Лукас Ойл"), за когото това е втори пореден успех след триумфа му в основното състезание с Мадрид преди две седмици. Ван Хупен ("Трайдент") и Дън ("Родин Моторспорт") оформиха челната тройка, а Топ 8 последователно допълниха Стенсхорне ("Родин Моторспорт"), Цолов, Роман Билински ("ДАМС Лукас Ойл"), Себастиан Монтоя ("Према Рейсинг") и Куш Майни ("АРТ Гран при").
В края на деня Рафаел Камара събра 182 т. в генералното класиране, а Никола Цолов вече е втори със 181. Трети се изкачи Алекс Дън със 174 т., след като стана победител в първото основно състезание.
Втората същинска надпревара за "Гран при" на Азербайджан е в събота от 10:00 ч. наше време. Прякото предаване ще е по платения ТВ канал "Диема спорт 3".