Цолов отстъпи върха в F2 след ново отпадане

x.com Никола Цолов (в средата) и останалите пилоти, отпаднали след масовата катастрофа в 12-ата обиколка, се подпират и почесват безпомощно край трасето в Баку.

Никола Цолов отстъпи първото място в генералното класиране на Формула 2. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" преживя кошмарно състезание в следобедната сесия от "Гран при" на Азербайджан, след като сутринта се представи на ниво в спринта по улиците на Баку.

Надпреварата започна добре за 19-годишния Никола, който тръгна 10-и, но веднага прогресира с две места, след като изпревари Лауренс ван Хупен и се възползва от факта, че Себастиан Монтоя изобщо не стартира след завъртане в загряващата обиколка.

Това обаче се оказа и последният позитивен момент за Българския лъв днес, а след това нещата се развиха крайно негативно за него. Първо той получи изключително бавен питстоп, който му коства множество позиции, а малко след неговото влизане в бокса на пистата се появи и кола за сигурност. При рестарта в началото на 12-ата от 29 обиколки Цолов стана косвена жертва в масов инцидент в третия завой и напусна състезанието.

В същото време основният му съперник в битката за титлата в F2 Рафаел Камара завърши четвърти, след като метри преди финала изпревари съотборника на българина в "Кампос" Ноел Леон. Така бразилецът натрупа достатъчно актив, за да задмине Цолов с една точка на върха преди утрешното второ основно състезание в Баку.

А в началото на деня тийнейджърът от София беше добавил нови точки към преднината си в генералното класиране. Българският пилот финишира 5-и в спринта за "Гран при" на Азербайджан в първото от двете действия в днешното мото представление по улиците на столицата.

Никола тръгна от полпозишън край бреговете на Каспийско море и запази лидерство в началото. След това Българския лъв постепенно загуби пет места, след като беше изпреварен последователно от Дино Беганович, Лауренс ван Хупен, Алекс Дън, Рафаел Камара и Мартиниус Стенсхорне.

Цолов си върна една позиция, възползвайки се от наказанието, което беше наложено на неговия основен конкурент за титлата Камара. Бразилският ас на "Инвикта Рейсинг" беше санкциониран с 10 сек. за предизвикването на инцидент във втория завой и влезе в бокса, за да изтърпи наказанието си три обиколки преди финала. Точно тогава на пистата се появи кола за сигурност и това смъкна южноамериканеца извън зоната на точките в крайното класиране.

SPRINT CHEQUERED FLAG 🏁



TOP 10 👇



Beganovic

Van Hoepen

Dunne

Stenshorne

Tsolov

Bilinski

Montoya

Maini

Herta

Bennett#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/U0cf33VJZk — Formula 2 (@Formula2) 25 септември 2026 г.

Победата в спринтовата надпревара спечели Беганович ("ДАМС Лукас Ойл"), за когото това е втори пореден успех след триумфа му в основното състезание с Мадрид преди две седмици. Ван Хупен ("Трайдент") и Дън ("Родин Моторспорт") оформиха челната тройка, а Топ 8 последователно допълниха Стенсхорне ("Родин Моторспорт"), Цолов, Роман Билински ("ДАМС Лукас Ойл"), Себастиан Монтоя ("Према Рейсинг") и Куш Майни ("АРТ Гран при").

В края на деня Рафаел Камара събра 182 т. в генералното класиране, а Никола Цолов вече е втори със 181. Трети се изкачи Алекс Дън със 174 т., след като стана победител в първото основно състезание.

Втората същинска надпревара за "Гран при" на Азербайджан е в събота от 10:00 ч. наше време. Прякото предаване ще е по платения ТВ канал "Диема спорт 3".