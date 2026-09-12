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Цолов отпадна, но запази върха във Формула 2

Шефът на "Рейсинг Булс" обяви, че българският пилот е в плановете на отбора за F1 през 2027 г.

Днес, 16:47
Никола Цолова изскача ядосан от болида си, след като допусна пилотска грешка и отпадна от спринтовото състезание в Мадрид.
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Никола Цолова изскача ядосан от болида си, след като допусна пилотска грешка и отпадна от спринтовото състезание в Мадрид.

Никола Цолов допусна грешка и отпадна от спринта за "Гран при" на Мадрид във Формула 2. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" стартира шести, но веднага спечели една позиция и в средата на дистанцията от 23 обиколки се движеше пети, плътно зад съотборника си Ноел Леон.

В 14-ия тур тийнейджърът от София атакува мексиканеца твърде агресивно в 20-ия завой и докосна стената със задната си лява гума от вътрешната страна на острата крива. Това доведе до завъртане на болида на Българския лъв, чийто двигател изгасна и той беше принуден да напусне състезанието в испанската столица.

Така Цолов загуби три точки от преднината си на върха в генералното класиране, но все пак остава лидер при пилотите, вече само с 8 т. аванс пред Рафаел Камара. Бразилският пилот на "Инвикта Рейсинг" завърши днес на 6-а позиция и събра 169 т., докато българинът остава начело със 177.

Победител днес стана Ритомо Мията ("Хайтек TGR"), а призовата тройка допълниха Емерсон Фитипалди-младши ("AIX Рейсинг") и Лауренс ван Хупен ("Трайдент").

Основното състезание на уличната писта в Мадрид, в което Цолов ще потегли от петото място на стартовата решетка, е в неделя от 12:25 ч. българско време. То ще бъде с продължителност от 32 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса за смяна на гуми.

 

ГЛАС ОТ F1

Часове преди спринта в Испания шефът на "Рейсинг Булс" във Формула 1 Алън Пърмейн потвърди, че Никола Цолов "фигурира" в плановете на тима за 2027 г., но настоящите пилоти на тима Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад се доказват като "фантастични", съобщи специализираното издание PlanetF1.

"Мисля, че е малко рано за нас, честно казано - заяви Пърмейн. - Традиционно изчакваме малко повече. Не сме под напрежение да обявим какво ще правим догодина. Никола, разбира се, фигурира в мислите ни и прави невероятен сезон. Първи сезон в F2, води в шампионата. Всичко е в негова полза. Въпреки това имам и двама фантастични пилоти в лицето на Лиъм и Арвид, така че това е хубав проблем за решаване."

Самият Цолов също говори пред PlanetF1, заявявайки:

"Изцяло съм фокусиран върху Формула 2. Трябва да завърша сезона, така че го карам състезание за състезание, ден за ден. Мисля, че това е най-доброто, което мога да направя, дори за себе си. Не са обсъждани други неща и съм сигурен, че ако продължа да се справям добре, отборът ще направи най-доброто за мен. Така че имам пълно доверие на "Ред Бул", че ще вземат правилното решение."

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Ключови думи:

Формула 2, Никола Цолов

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