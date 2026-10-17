Шефът на Формула 2: Цолов е готов за F1, но не знам дали ще е там

БГНЕС архив Феновете също са убедени, че Никола Цолов има място във Формула 1, но последната дума ще има "Ред Бул".

Ръководителят на Формула 2 Бруно Мишел е убеден, че Никола Цолов притежава качествата да се състезава във Формула 1. Въпреки това българският пилот на "Кампос Рейсинг" все още няма гарантирана позиция на стартовата решетка в най-комерсиалния автомобилен спорт през следващия сезон.

Основният конкурент на 19-годишния софиянец за титлата в F2 Рафаел Камара вече си осигури преминаването към F1, докато за Българския лъв последната крачка все още предстои. Шефът на втората дивизия е убеден в способностите му да я направи, но признава, че тази готовност сама по себе си не гарантира място при най-добрите за 2027 г.

"Да, мисля, че е готов, въпреки че не знам дали ще бъде във Формула 1 догодина", заяви Мишел, цитиран от специализираното издание GMMF1.

Директорът на Формула 2 обърна специално внимание на постоянството на Цолов и директната му битка за титлата с Камара като доказателство за бързата и успешна адаптация на двамата дебютанти към категорията. Отборът на "Хаас" вече потвърди привличането на бразилеца с многогодишен договор, който влиза в сила от следващия сезон.

Цолов продължава да бъде свързван с екипа на "Рейсинг Булс", където бъдещето на Лиъм Лоусън все още не е решено.

"Позицията на Мишел дава допълнителна тежест на кандидатурата на българина, но това остава мнение извън отбора, който взема финалното решение, и не означава автоматично, че "Ред Бул" ще го привлече в основния състав на втория си отбор. Тази разлика е от ключово значение на настоящия етап от трансферния пазар: силният сезон в малките формули доказва безспорно качествата на един пилот, но не отваря автоматично свободно място в елита. Следващото съдбоносно решение за Цолов трябва да бъде обявено от "Ред Бул". Дотогава силните резултати на пистата остават най-солидният аргумент в негова полза", пишат анализаторите от GrandPrix.com.