Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шефът на Формула 2: Цолов е готов за F1, но не знам дали ще е там

Силните резултати на пистата са основният аргумент на българина, смятат анализаторите

Днес, 07:27
Феновете също са убедени, че Никола Цолов има място във Формула 1, но последната дума ще има "Ред Бул".
БГНЕС архив
Феновете също са убедени, че Никола Цолов има място във Формула 1, но последната дума ще има "Ред Бул".

Ръководителят на Формула 2 Бруно Мишел е убеден, че Никола Цолов притежава качествата да се състезава във Формула 1. Въпреки това българският пилот на "Кампос Рейсинг" все още няма гарантирана позиция на стартовата решетка в най-комерсиалния автомобилен спорт през следващия сезон.

Основният конкурент на 19-годишния софиянец за титлата в F2 Рафаел Камара вече си осигури преминаването към F1, докато за Българския лъв последната крачка все още предстои. Шефът на втората дивизия е убеден в способностите му да я направи, но признава, че тази готовност сама по себе си не гарантира място при най-добрите за 2027 г.

"Да, мисля, че е готов, въпреки че не знам дали ще бъде във Формула 1 догодина", заяви Мишел, цитиран от специализираното издание GMMF1.

Директорът на Формула 2 обърна специално внимание на постоянството на Цолов и директната му битка за титлата с Камара като доказателство за бързата и успешна адаптация на двамата дебютанти към категорията. Отборът на "Хаас" вече потвърди привличането на бразилеца с многогодишен договор, който влиза в сила от следващия сезон.

Цолов продължава да бъде свързван с екипа на "Рейсинг Булс", където бъдещето на Лиъм Лоусън все още не е решено.

"Позицията на Мишел дава допълнителна тежест на кандидатурата на българина, но това остава мнение извън отбора, който взема финалното решение, и не означава автоматично, че "Ред Бул" ще го привлече в основния състав на втория си отбор. Тази разлика е от ключово значение на настоящия етап от трансферния пазар: силният сезон в малките формули доказва безспорно качествата на един пилот, но не отваря автоматично свободно място в елита. Следващото съдбоносно решение за Цолов трябва да бъде обявено от "Ред Бул". Дотогава силните резултати на пистата остават най-солидният аргумент в негова полза", пишат анализаторите от GrandPrix.com.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, ,

Още новини по темата

Руанда подписа за 10 г. с F1, но още няма писта
13 Окт. 2026
Победа №73 на Верстапен създаде интрига в F1 - за второто място
11 Окт. 2026
Верстапен спечели първия си спринт за 2026 г.
10 Окт. 2026
Формула 1 отива в Африка за първи път от 1993 г.
09 Окт. 2026
Цолов може да дебютира в F1 още този месец
08 Окт. 2026
Верстапен задмина Прост с победата на "Сепанг"
06 Окт. 2026
Верстапен взе 72-ра победа в F1 след тропическа буря
04 Окт. 2026
0.2 секунди решиха финала на Формула 1 в Азербайджан
26 Септ. 2026
Неудържим Цолов се пребори за второ място в Баку
26 Септ. 2026
Цолов отстъпи върха в F2 след ново отпадане
25 Септ. 2026
Сензационният Антонели лети към титлата в F1
13 Септ. 2026
Цолов завърши последен, но остава пръв във Формула 2
13 Септ. 2026
Цолов отпадна, но запази върха във Формула 2
12 Септ. 2026
Сензацията Антонели спечели невероятно състезание на "Монца"
06 Септ. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки