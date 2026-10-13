Руанда подписа за 10 г. с F1, но още няма писта

АФП Президентът на Руанда Пол Кагаме говори по време на официалната презентация на "Гран при" на Африка.

Руанда ще домакинства кръг от Формула 1 през цялото следващо десетилетие. Новината беше официално съобщена днес от организаторите на най-комерсиалния автомобилен спорт, след като още миналата седмица местни източници издадоха намеренията.

Състезанието ще носи името "Гран при" на Африка, а договорът за провеждането му е 10-годишен с начало през 2030-а. Или поне такава е амбицията на домакините, които все още не разполагат с необходимата инфраструктура - както пистата, така и целият комплекс около нея все още съществуват само на хартия (или по-скоро виртуално) и тепърва ще се строят. Знае се само, че ще се намира на 40 км южно от столицата Кигали.

"Пистата ще бъде проектирана така, че да функционира в хармония с естествения ландшафт, използвайки денивелацията на район Бугесера за създаването на уникално и предизвикателно състезателно изживяване. Същевременно на феновете ще бъдат осигурени изключителни възможности за наблюдение", гласи официалното съобщение от руандийското правителство.

BREAKING: Formula 1 returns to Africa with 10 year agreement to race in Rwanda



The African Grand Prix is set to join the F1 calendar in the early 2030s#F1 pic.twitter.com/IlsKseMnNa — Formula 1 (@F1) 13 октомври 2026 г.

С подписването на споразумението F1 се завръща на Черния континент след близо 40-годишна пауза. Последната надпревара там беше "Гран при" на Южна Африка през 1993 г.

"Днес е исторически момент. След като Руанда се присъедини към календара в началото на следващото десетилетие, Формула 1 ще кара на всеки населен континент. Така световният шампионат ще бъде по-близо от всякога до феновете си по света", коментира изп. директор на F1 Стефано Доменикали.

Президентът на Руанда Пол Кагаме пък добави: "За Руанда е чест да приеме африканската "Гран при" на Формула 1 и да сподели този момент с повече от 100 милиона фенове на континента. Мнозина от тях са млади и заслужават да видят този спорт отблизо за първи път."