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Руанда подписа за 10 г. с F1, но още няма писта

Първата "Гран при" на Африка край столицата Кигали трябва да се проведе през 2030-а

Днес, 20:06
Президентът на Руанда Пол Кагаме говори по време на официалната презентация на "Гран при" на Африка.
АФП
Президентът на Руанда Пол Кагаме говори по време на официалната презентация на "Гран при" на Африка.

Руанда ще домакинства кръг от Формула 1 през цялото следващо десетилетие. Новината беше официално съобщена днес от организаторите на най-комерсиалния автомобилен спорт, след като още миналата седмица местни източници издадоха намеренията.

Състезанието ще носи името "Гран при" на Африка, а договорът за провеждането му е 10-годишен с начало през 2030-а. Или поне такава е амбицията на домакините, които все още не разполагат с необходимата инфраструктура - както пистата, така и целият комплекс около нея все още съществуват само на хартия (или по-скоро виртуално) и тепърва ще се строят. Знае се само, че ще се намира на 40 км южно от столицата Кигали.

"Пистата ще бъде проектирана така, че да функционира в хармония с естествения ландшафт, използвайки денивелацията на район Бугесера за създаването на уникално и предизвикателно състезателно изживяване. Същевременно на феновете ще бъдат осигурени изключителни възможности за наблюдение", гласи официалното съобщение от руандийското правителство.

С подписването на споразумението F1 се завръща на Черния континент след близо 40-годишна пауза. Последната надпревара там беше "Гран при" на Южна Африка през 1993 г.

"Днес е исторически момент. След като Руанда се присъедини към календара в началото на следващото десетилетие, Формула 1 ще кара на всеки населен континент. Така световният шампионат ще бъде по-близо от всякога до феновете си по света", коментира изп. директор на F1 Стефано Доменикали.

Президентът на Руанда Пол Кагаме пък добави: "За Руанда е чест да приеме африканската "Гран при" на Формула 1 и да сподели този момент с повече от 100 милиона фенове на континента. Мнозина от тях са млади и заслужават да видят този спорт отблизо за първи път."

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