Никола Цолов направи отличен дебют във Формула 1

БГНЕС Никола Цолов вече официално е първият български пилот, който записва участие във Формула 1, макар и към момента само в свободна тренировка.

Никола Цолов записа историческо първо участие на български пилот във Формула 1. 19-годишният състезател дебютира в първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико, като седна в болида на "Рейсинг Булс". При това го направи по отличен начин, постигайки 12-о място. Той остана на близо секунда и половина от най-бързия в сесията - Шарл Льоклер ("Ферари"), но пък след него завършиха пилоти като Карлос Сайнц-младши и Серхио Перес.

FP1 CLASSIFICATION



Charles Leclerc tops the timesheets in FP1, by over six tenths to Kimi Antonelli! 😮‍💨#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/3xObTEhxHE — Formula 1 (@F1) 30 октомври 2026 г.

Първата бърза обиколка на Цолов бе за 1:22.070 мин., което му отреди 11-ото място. Постепенно българинът се изкачи на шеста позиция с 1:20.661 минути и с това завърши неговият първи стинт на пистата "Аутодромо Ерманос Родригес".

Във втората сесия Цолов подобри времето си на 1:20.513 минути. След това той смени гуми от медиум на софт за последните 20 минути на сесията и подобри времето си на 1:19.604 минути. В крайна сметка с това време българинът завърши на 12-о място, което може да се счита за прекрасно постижение за дебютно появяване във Формула 1.

Шарл Льоклер бе най-бърз в първата свободна тренировка с време 1:18.128 минути, от което Цолов изостана с 1.476 секунди. Втори се класира Кими Антонели ("Мерцедес") с пасив от 0.659 секунди, а трети бе Фредерик Вести, който замени другия пилот на "Мерцедес" Джордж Ръсел.

В следващата тренировка и до края на уикенда Никола Цолов ще отстъпи мястото си в болида на "Рейсинг Булс" на титулярния пилот Лиъм Лоусън.