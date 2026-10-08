Цолов може да дебютира в F1 още този месец

БГНЕС Състезателният образ на Никола Цолов и символите на неговия прякор Българския лъв отскоро красят един от постаментите на Моста на влюбените край НДК в София.

Никола Цолов може да получи първия реален досег с Формула 1 още преди края на настоящия месец. Има голяма вероятност 19-годишният българин да бъде тестван от "Рейсинг Булс" в първата свободна тренировка за "Гран при" на Мексико на 30 октомври, съобщи специализираното издание PitLane24.com.

Пилотът на "Кампос Рейсинг" във Формула 2 вече направи сериозна заявка през август на пистата "Имола" в Италия, където навъртя около 700 км с болид на дъщерния отбор на "Ред Бул" в F1. Онази кола обаче беше от предишната регулаторна ера, докато петъчната сесия на пистата "Ерманос Родригес" в Мексико сити би осигурила реална представа за темпото на софиянеца с актуалната машина за 2026 г.

"Ръководството на "Ред Бул" иска да види Цолов зад волана на настоящия болид, преди да финализира плановете си за пилотския състав за следващия сезон и бъдещето на Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад", пише PitLane24.

Такъв подход не е прецедент в академията на "червените бикове". Именно в Мексико през 2023 г. Исак Хаджар записа първата си петъчна тренировка с "АлфаТаури", докато още се състезаваше в F2 за "Хайтек".

По информация на PitLane24 подготовката на Българския лъв вече тече интензивно зад кулисите, като в момента той работи в симулатора на тима в Милтън Кийнс. Предвижда се Никола да бъде заедно с тима на "Рейсинг Булс" край пистата още за "Гран при" на САЩ в Остин в уикенда на 23-25 октомври, за да наблюдава работния процес на инженерите в реално време.