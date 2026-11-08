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"Мерцедес" спечели предсрочно титлата във Формула 1

Гарантираха я Ръсел и Антонели с 4-о и 5-о място в Сао Пауло

Днес, 21:06
Ландо Норис спечели в Сао Пауло 13-ата си победа във Формула 1
ЕПА/БГНЕС
Ландо Норис спечели в Сао Пауло 13-ата си победа във Формула 1

Световният шампион за 2025 г. Ландо Норис ("Макларън") спечели състезанието за Гран при на Сао Пауло, а "Мерцедес" си гарантира титлата при конструкторите във Формула 1 три кръга преди края.

На мократа от честите превалявания писта "Интерлагос" в бразилския мегаполис Норис бе с подобрения болид MCL40 и стартира от полпозишън. До него на първа редица тръгна овият шампион - Андреа Кими Антонели с "Мерцедес".

В крайна сметка след множество промени в челото Норис успя да вземе третата си победа тоpи сезон и общо 13-а в своята кариера. 26-годишният британец постигна и нещо друго - той стана едва вторият пилот в послединет 30 години, който тръгва от полпозишън при дъжд в Сао Пауло, и печели. Единственият друг, направил това е сънародикът му и 7-кратен шампион Люис Хамилтън през 2016 г.

След Норис финишира Макс Верстапен ("Ред Бул"), който потегли от 21-ва позиция и след всички 71 обиколки изостана само с 15 секунди от победителя. Втори е Исак Хаджар с другия "Ред Бул" - на още 10 секунди. 

На четвърто и пето място финишираха Джордж Ръсел и Антонели и със спечелените общо 22 точки направиха "Мерцедес" недостижим на върха в класирането при конструкторите. "Сребърните стрели" имат вече 652 т.

Най-близкият преследвач - "Ферари" има 512, след като Шарл Льоклер (7-и) и Люис Хамилтън (9-и) добавиха едва 8 т. към актива на тима. До края в календара са само стартовете в Лас Вегас, Катар и Абу Даби, като от тях отбор може да събере максимум 132 т. общо при разлика от вече 140 между "Мерцедес" и "Ферари".

В Топ 10, който носи точки за генералното класиране при пилотите днес влязоха още Оскар Пиастри ("Макларън", 6-и), Лиъм Лоусън (RB, 8-и) и Нико Хюлкенберг ("Ауди", 10-и).

Следващото състезание е за Гран при на Лас Вегас на 21-и ноември.

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