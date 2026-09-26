0.2 секунди решиха финала на Формула 1 в Азербайджан

ЕПА/БГНЕС Джордж Ръсел ликува на върха на почетната стълбичка с трофея за "Гран при" на Азербайджан.

Британският пилот на "Мерцедес" Джордж Ръсел спечели с драматична преднина от 0.2 секунди състезанието за "Гран при" на Азербайджан от календара на Формула 1.

Той води от старта на състезанието, но победата му, трета за него през сезона, не дойде така лесно, след като във финалните обиколки 4-кратният световен шампион Макс Верстапен поде агресивна атака за първото място. При минаването покрай карирания флаг двамата бяха разделени от едва 0.196 секунди.

Трети на подиума в Баку се качи французинът Исак Хаджар ("Ред Бул"). Лидерът в генералното класиране Кими Антонели ("Мерцедес") пък финишира пети, след като тръгна от 16-ата позиция.

По време на състезанието се наложи два пъти на пистата да влиза кола за сигурност - в 31-ата обиколка при катастрофа на Алекс Албон и в 36-ата, когато Франко Колапинто удари Пиер Гасли и Ландо Норис. В последната обиколка пък Валтери Ботас се разби в една от стените, като последва жълт флаг, но в крайна сметка Верстапен не успя да настигне Ръсел.

С днешната победа Ръсел вече има 236 точки и изостава на 66 от италианския си съотборник Кими Антонели, който е с 302. Трети е Люис Хамилтън ("Ферари") със 199.

При конструкторите "Мерцедес" е начело с 538 точки и аванс от 160 пред "Ферари" (378). С 306 точки следва "Макларън", който води с 43 пред "Ред Бул" в спора за третата позиция.

Следващият старт по програма е на 4 октомври на пистата "Сепанг" за "Гран при" на Бахрейн.