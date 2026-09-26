Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

0.2 секунди решиха финала на Формула 1 в Азербайджан

Джордж Ръсел записа в Баку третата си победа от началото на сезона

Днес, 17:02
Джордж Ръсел ликува на върха на почетната стълбичка с трофея за "Гран при" на Азербайджан.
ЕПА/БГНЕС
Джордж Ръсел ликува на върха на почетната стълбичка с трофея за "Гран при" на Азербайджан.

Британският пилот на "Мерцедес" Джордж Ръсел спечели с драматична преднина от 0.2 секунди състезанието за "Гран при" на Азербайджан от календара на Формула 1. 

Той води от старта на състезанието, но победата му, трета за него през сезона, не дойде така лесно, след като във финалните обиколки 4-кратният световен шампион Макс Верстапен поде агресивна атака за първото място. При минаването покрай карирания флаг двамата бяха разделени от едва 0.196 секунди.

Трети на подиума в Баку се качи французинът Исак Хаджар ("Ред Бул"). Лидерът в генералното класиране Кими Антонели ("Мерцедес") пък финишира пети, след като тръгна от 16-ата позиция.

По време на състезанието се наложи два пъти на пистата да влиза кола за сигурност - в 31-ата обиколка при катастрофа на Алекс Албон и в 36-ата, когато Франко Колапинто удари Пиер Гасли и Ландо Норис. В последната обиколка пък Валтери Ботас се разби в една от стените, като последва жълт флаг, но в крайна сметка Верстапен не успя да настигне Ръсел.

С днешната победа Ръсел вече има 236 точки и изостава на 66 от италианския си съотборник Кими Антонели, който е с 302. Трети е Люис Хамилтън ("Ферари") със 199.

При конструкторите "Мерцедес" е начело с 538 точки и аванс от 160 пред "Ферари" (378). С 306 точки следва "Макларън", който води с 43 пред "Ред Бул" в спора за третата позиция.

Следващият старт по програма е на 4 октомври на пистата "Сепанг" за "Гран при" на Бахрейн.

Формула 1: Гран При на Азербайджан /репортаж/
Формула 1: Гран При на Азербайджан /репортаж/
vbox7.com

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Джордж Ръсел, Формула 1

Още новини по темата

Сензационният Антонели лети към титлата в F1
13 Септ. 2026

Сензацията Антонели спечели невероятно състезание на "Монца"
06 Септ. 2026

Състезанието на Никола Цолов в Италия бе обявено за опасно заради жегите
03 Септ. 2026

Ландо Норис спечели втори пореден старт във Формула 1
23 Авг. 2026

Сезонът в F1 може да приключи в Европа вместо в Близкия изток
30 Юли 2026

Шампионът в F1 спечели първа победа този сезон
26 Юли 2026

С 6-а победа Антонели дръпна пред преследвачите в F1

19 Юли 2026

Никола Цолов пренаписа историята на Формула 2
05 Юли 2026

Хамилтън спечели първа победа с "Ферари"
14 Юни 2026

Никола Цолов спечели трета победа във Формула 2
07 Юни 2026

Формула 1 остава в Лас Вегас поне до 2037 г.
05 Юни 2026

Турция е резервен вариант за F1 още през 2026 г.
07 Май 2026

Италианският феномен на "Мерцедес" оформи хеттрик в F1
03 Май 2026

Почина легендарният автомобилен пилот Алекс Занарди

02 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ