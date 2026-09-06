Сензацията Антонели спечели невероятно състезание на "Монца"

ЕПА/БГНЕС Андреа Кими Антонели преминава пръв пред карирания флаг в състезанието за Гран при на Италия, в което стартира от 19-ото място.

20-годишният пилот на "Мерцедес" Андреа Кими Антонели направи може би най-силното състезание в кариерата си на пилот във Формула 1 и спечели Гран при на Италия на пистата "Монца". Италианецът стартира от 19-ата позиция заради наказание, а и имаше влизане в бокса, но въпреки това компенсира всичко с невероятно каране и в 50-ата обиколка успя да изпревари съотборника си Джордж Ръсел и до края не допусна да бъде задминат. На подиума като трети се качи четирикратният световен шампион Макс Верстапен ("Ред Бул").

Така Антонели се превърна в първия италианец, който печели пред родна публика на "Монца" от 1966 година, когато триумфира Лудовико Скарфиоти с "Ферари".

Състезанието бе белязано от тежък инцидент още във втората обиколка, когато Шарл Льоклер ("Ферари") излезе извън трасето и се разби в стената. За щастие, той не пострада сериозно и излезе сам от болида.

Charles is out of the car 🙏



And we have a red flag while the marshals begin the clear up 🚩#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/32cBZoXhLT — Formula 1 (@F1) 6 септември 2026 г.

Състезанието бе спряно за около половин час, за да се почисти пистата. От това се възползваха пилотите, за да сменят гумите си. При подновяването на надпреварата Джордж Ръсел дръпна начело, а Пиер Гасли, който бе стартирал от полпозишън започна да се срива назад.

Това е седмата победа за Антонели от началото на сезона, с което той е начело в генералното класиране вече с 267 точки. Днешният му успех беше сериозен удар по амбициите на неговия съотборник Ръсел за титлата. Сега британецът е втори с 201и. Трети е седемкратният световен шампион Люис Хамилтън със 191.

При конструкторите "Мерцедес" води с 468 т., пред "Ферари" (303), "Мерцедес" (289) и др.

През следващия уикенд предстои 14-ият кръг, в който пилотите ще стартират за Гран При на Испания на пистата "Мадринг" край Мадрид.