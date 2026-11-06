Българските щангисти приключиха световното с още една нула

Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо (Кит) завърши за българския тим, както и започна - с нула. Направи я контузеният четирикратен медалист от европейски първенства Христо Христов в кат. 110 кг.

Еврошампионът от Тирана 2022 и бронзов медалист от Евро 2026 в Батуми тази пролет изпитваше болки в кръста преди състезанието и бе на обезболяващи инжекции. Въпреки това той успя да направи два сполучливи опита в изхвърлянето - 180 и 186 кг, с които завърши на 5-о място в това движение. В изтласкването обаче 25-годишният варненец направи фаул (добутване и с двете ръце) на началните 210 кг. След това и в двата си опита на същата тежест болките не му позволиха да се справи.

Така Христо не успя да стане едва вторият български щангист, успял да събере двубой в Нинбо. Преди това при най-леките (кат. 60 кг) Ангел Русев и Дениз Данев също направиха нули, а Иван Димов въобще не излезе на подиума в кат. 65 кг заради разкъсан бедрен мускул.

Единствен Карлос Насар се представи на обичайното си ниво и спечели своята четвърта световна титла с общо четири поправки на световните рекорди в кат. 95 кг.

При 110-килограмовите пък безапелационно титлата завоюва трикратният световен шампион Асбар Джураев. Узбекистанецът, който има олимпийска титла от Токио 2020 (кат. 109 кг) и сребро от Париж 2024 (кат. 102 кг) подобри с 1 кг собствения си световен рекорд в изхвърлянето, като го фиксира на 198 кг. В изтласкването Джураев постигна 234 кг, което означаваше и нов негов световен рекорд в двубоя от 432 кг (старият бу пак негов - 428).

Призовата тройка допълниха иранецът Алиреза Насири с 418 (185 и 233) - световни рекорди за юноши в двубоя и изтласкването, и туркменистанецът Шахзадбек Матякубов с 417 (197 и 230).