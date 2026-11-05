"Левски" спечели втора поредна победа в Лига Европа

ЕПА/БГНЕС Капитанът на "Левски" Кристиан Димитров (вляво) се е втурнал да спре крилото на "Ягелония" Кайетан Шмит по време на днешния мач.

"Левски" спечели с 1:0 домакинството си срещу полския "Ягелония" в основната фаза на Лига Европа. Това бе втора поредна победа за българския шампион в турнира след 2:1 над "Виктория" в Пилзен. Също така бе трети пореден мач без загуба - преди Чехия "сините" завършиха 1:1 с НЕК "Ниймеген".

Днешният успех, който може да трасира пътя на "Левски" към елиминационната фаза в турнира, дойде много трудно. Единственото попадение бе отбелязано от 19-годишния Стивън Стоянчов в 83-ата минута. Влезлият 20 минути преди това нападател вкара с глава след центриране от ъглов удар на Давид Кусо.

Голям дял за резултата имаше и вратарят на домакините Светослав Вуцов, който направи поредния си силен мач. Той спаси опасни удари на Кайетан Шмит и Джереми Агбонфило.

Победата обаче имаше висока цена. В 45-ата минута травма в аддукторите получи един от най-добрите футболисти на "Левски" - Сержиньо. Той беше сменен принудително на почивката и по всяка вероятност ще пропусне неделното дерби с ЦСКА от първенството.

Със спечелените до момента 7 точки "Левски" се нуждае от още една победа или 3 точки, за да си осигури и на теория място сред първите 24 отбора в крайното класиране и да продължи за елиминациите. В следващия мач българският шампион гостува срещу "Олимпик" (Марсилия) на 26 ноември.

ОТЗИВИ

Президентът на "Левски" Наско Сираков заяви след победата: "Аз съм изключително щастлив най-вече заради всички привърженици на "Левски". Мисля, че отборът им донесе доста щастливи моменти през последната година и дано да продължаваме по този начин. "Левски" играе добър футбол, не бяхме чак толкова добри, колкото можем, но в Европа лесни мачове няма. Мечтите във футбола ако свършват, трябва да се отказваме от футбола. Разбира се, че е реално да стигнем елиминациите, може и точка да ни стигне в един момент, но да мислим за мача в неделя (б.ред. - с ЦСКА), другите мачове в Европа са далеч."

Щастливият треньор Хулио Веласкес коментира: "Феноменална победа - с нашите фенове да бъдем тук заедно, отново да спечелим. Да бъда треньор на този отбор, това е невероятно. Много съм доволен от футболистите. Не ми хареса първият период от мача. Трябваше да имаме по-добра организация, да усетим правилния момент, в който да отидем напред. След това беше доста позитивно. Искахме да пресираме високо, но понякога изпускахме момента. С топката трябва да се подобрим. Не се държахме добре с топката във важни моменти в началото на мача. Трябва да бъдем понякога по-спокойни. През второто полувреме бяхме много сериозни, зрели. В този отбор това е най-важното - колективът."