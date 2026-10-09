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Веласкес: Искам да остана много дълго в "Левски"

Трима футболисти със сигурност ще пропуснат гостуването срещу "Черно море"

Днес, 15:49
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес се е концентрирал върху въпрос към него на пресконференцията преди неделното гостуване срещу "Черно море".
БГНЕС
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес се е концентрирал върху въпрос към него на пресконференцията преди неделното гостуване срещу "Черно море".

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес има желание да продължи още дълго време работата си в клуба. Той заяви това днес пред журналисти.

"Дано остана тук много дълго време, защото съм изключително щастлив. Знам, че това е много трудно. Знам го, защото съм много време във футбола. Трудно е да се чувстваш толкова обичан и щастлив, колкото се чувствам в момента. Благодарен съм на абсолютно всички - за обичта и респекта. Това е основното, което ме кара да продължа да съм тук", коментира 45-годишният испанец. Той е в "Левски" от 5 януари 2025 г., т.е. над 20 месеца. Това е и най-дългият му престой като треньор на клуб в кариерата му. До момента рекордът му бе 19 месеца - в испанския "Алкоркон". Както е известно, Веласкес има пълното доверие и на новия собственик на "Левски" Атанас Бостанджиев, както и на съветника му по спортните въпроси Еду Гаспар.

Треньорът на "сините" говори преди гостуването срещу "Черно море" в неделя от XI кръг на Първа лига. Това е първи мач на отбора след 3-седмична пауза заради мачовете на националните отбори. Веласкес бе много доволен от тази дълга почивка, тъй като тя е помогнала за възстановяването на играчите му от натрупаната умора и контузии.

Трима от играчите все пак ще пропуснат мача във Варна заради травми. "Радослав Кирилов след седмица или седмица и половина ще може да тренира с отбора. Акрам Бурас също се развива доста добре, но няма да бъде използван този уикенд, защото още не е тренирал с отбора. Никола Серафимов се възстановява доста добре, направи няколко тренировки с отбора - не цели, но част от тренировките", обясни за тях испанецът. Под въпрос заради по-леки контузии са Асен Митков и Мазир Сула.

Наставникът сподели и очакванията си за предстоящия двубой: "Знаем, че ни предстои изключително труден мач. На този стадион атмосферата е трудна за гостуващите отбори. Взимаме предвид силните и слабите страни на противника, терена, стадиона - наясно сме, че ще е труден мач за нас. Трябва да сме напълно концентрирани."

Двубоят между "Черно море" и "Левски" на ст. "Тича" във Варна е в неделя от 17:30 ч. и ще се предава пряко по Диема спорт. Главен рефер ще е Радослав Гидженов.

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Левски, Хулио Веласкес

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