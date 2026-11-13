"Левски" назначи и директор от "Торино"

Високите цели на новия собственик на "Левски" Атанас Бостанджиев бяха подкрепени от още едно ключово назначение. Енрико Пареше зае позицията футболен директор в клуба и ще отговаря най-вече за трансферите, но и за преговорите за нови договори на настоящите футболисти.

Точните му функции бяха обяснени от клуба: "Той ще ръководи и координира дейността на футболния департамент в клуба и ще осигурява ефективното прилагане на спортната стратегия чрез системно планиране на представителния отбор, привличане на футболисти, управление на договорите и организация на футболната дейност. В тясно сътрудничество със спортния директор (б.ред. - Георги Костадинов) и старши треньора (б.ред. - Хулио Веласкес), Енрико Пареше ще ръководи дейността на трансферния пазар и ще осигурява изпълнението ѝ."

Пареше има богат опит в елитни клубове, като за последно е бил директор на скаутите в италианския първодивизионен "Торино". Преди това е бил международен скаут на "Милан" (от 2016 до 2017 и от 2019 до 2021 г.). В "Рома" е бил главен международен скаут (от 2017 до 2019 и от 2021 до 2024 г.). От 2024 до 2025 г. ръководи международната скаутинг мрежа на френския "Рен".

Преди около две седмици "Левски" обяви и друго важно назначение на италиански експерт. Филаделфо Апаро дойде от "Комо", за да стане директор по управление на всички приходи на софийския клуб.