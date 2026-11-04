Веласкес: Ще се провалим утре, ако не играем на 100%

"Левски" няма шанс в утрешното домакинство срещу полския "Ягелония" в Лига Европа, ако подцени дори минимално съперника си. Това мнение изрази треньорът на българския шампион Хулио Веласкес.

"Утрешният мач ще бъде много труден. Трябва да имаме респект към самия турнир, в който ще играем. Не трябва да мислим дали ще спечелим дузпа или не. Трябва да сме скромни, да уважаваме самия турнир и противника и да бъдем наясно, че ако се представим на 100% по нашия начин имаме добри опции да спечелим. Истината е, че ако влезем в мача не на 100% сме обречени на провал. Този турнир не е шега и е сложно да стигнеш дотук. Трябва ни нашата най-добра версия, за да постигнем успех", предупреди Веласкес.

И още нещо притесни испанеца - начинът на игра на полския тим. "Изправяме се срещу добър отбор, който със сигурност ще ни създаде трудности. Това е тим, който има способността бързо да се придвижва вертикално по терена, да търси пасове по вертикалната линия и като цяло играе бързо", каза треньорът. Въпреки това той е убеден, че отборът му има всички шансове да успее, ако запази начина си на игра. Даже обяви: "Нашата идея за играта е ясна. Имаме една идентичност, която няма да се промени нито срещу "Ягелония", нито срещу "Реал" (Мадрид), нито срещу "Милан".

Наставникът на "Ягелония" Адриан Семенец пък даде да се разбере, че добре е разучил българския си съперник и вярва в шансовете за успех на тима си. "Разбира се, че сме тук, за да търсим победата. Искаме да използваме опита, който натрупахме в Европа през последните години. "Левски" има изразен стил на игра и обича да атакува, но не се чувства добре, когато трябва да се брани и играчите са в близост пред собствената си врата. Ще трябва да намерим начин, по който да се противопоставим", обясни Семенец.

В утрешния мач "Левски" ще е без контузените Радослав Кирилов и Асен Митков.

Двубоят от основната фаза на Лига Европа е утре от 19:45 ч. на стадион "Васил Левски" и ще се предава пряко по Макс спорт 3. Главен рефер ще е албанецът Еня Йорги.

ЦСКА ЩЕ Е С ГОЛМАЙСТОРА СИ В АТИНА

Утре е и мачът на ЦСКА в Лигата на конференцията - срещу "Панатинайкос" в Атина. Новината при "червените" е, че голмайсторът на отбора от началото на сезона - Жоел Зварц, попадна в групата, след като лекува над 2 седмици контузия.

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол потвърди, че нидерландският нападател ще играе утре. Наставникът обаче призна, че програмата в турнира е предизвикателство. "Наистина програмата е малко луда. Играхме срещу най-добрия отбор във Франция (б.ред. - "Монако"), после тежко гостуване в Дания (б.ред. - срещу "Норшелан"), а сега и гостуване на много силен "Панатинайкос". Това е малко странно. От друга страна е предизвикателство, защото можем да се опитаме да се борим срещу такива отбори. Ако играеш срещу отбори от такова ниво, не можеш да си позволиш да правиш грешки. Ние се нуждаем от високо качество на представяне срещу "Панатинайкос", за да бъдем успешни утре. Нуждаем се да се възползваме от нашите шансове, за да вземем точки", каза германецът. Той допълни, че най-голямото предизвикателство ще е да се възстановят играчите за тежкото неделно дерби срещу "Левски".

Двубоят между "Панатинайкос" и ЦСКА е утре от 22:00 ч. и ще бъде предаван по bTV Action. Главен рефер е шведският съдия Мохамед Ал Хаким.