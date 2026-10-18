"Левски" се класира по-леко от ЦСКА за 1/8-финалите за Купата

Шампионът "Левски" постигна прагматична победа с 2:0 над "Спартак" (Плевен) и се класира за 1/8-финалите за Купата на България. Треньорът на "сините" Хулио Веласкес даде почивка на повечето си основни играчи заради предстоящото гостуване срещу "Виктория" (Пилзен) в Лига Европа в четвъртък. Тези, които излязоха срещу "Спартак" показаха от същото, което налага испанецът вече близо две години - владеене на топката и контрол над играта през по-голяма част от мачовете.

Втородивизионният тим се опита да бъде максимално равностоен и удържа без да допусне гол през първата част на срещата, която се игра в Ловеч. "Левски" поведе в 57-ата минута, когато Евертон Бала вкара дузпа, отсъдена за нарушение на Пламен Спасов срещу Армстронг Око-Флекс. В 80-ата минута Мазир Сула удвои с мощен удар и осигури безпроблемно продължаване напред в турнира.

След победата наставникът на "Левски" Хулио Веласкес коментира: "Типичен двубой за тази фаза на турнира, особено когато играеш като гост. Ние заслужихме победата, но трябваше да се постараем малко повече, за да стигнем до нея. През първата част нямахме достатъчно добър ритъм в атака, а след това намерихме повече пространства и по този начин успяхме да спечелим. "Спартак" се опита да ни затруднява на контраатака, но след почивката разбрахме какво различно трябва да направим и успяхме да създадем повече шансове в последната част на терена. Най-важното в такива двубои е да отбележиш първия гол и ние го направихме. Днес очевидно най-важното беше победата и ние я постигнахме. В този мач "Спартак" нямаше какво да губи, а ние имахме много какво да загубим и може би затова напрежението беше при нас. Важното е, че показахме характер във важния момент. Графикът ни е много натоварен, с много двубои, и е важно да мога да разчитам на голяма група футболисти. Днес различни играчи получиха шанс и съм доволен от всички."

ЦСКА се измъкна в Несебър с много късни голове

Носителят на Купата на България от миналия сезон ЦСКА започна трудно защитата на трофея. Столичният тим все пак спечели с 2:0 гостуването си срещу втородивизионния "Несебър" в мач от 1/16-финалите на настоящия турнир.

Това стана след голове в самия край на мача. В 89-ата минута кипърският национал Йоанис Питас откри от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Пламен Димов. В 7-ата минута след 90-ата Мохамед Брахими удвои след пас на Макс Ебонг.

Преди това ЦСКА имаше доста положения, но все не успяваше да вкара и в крайна сметка едва се измъкна от продължения. Жоел Зварц, Джеймс Ето'о и Леандро Годой не можаха да улучат вратата на домакините от чисти положения. Освен това вратарят на "Несебър" Мартин Шейтанов спаси удари на Зварц, Исак Соле и Лео Перейра, а шут на Годой бе избит пред голлинията. Преди почивката пък Мохамед Брахими уцели десния страничен стълб.

Лошата новина за ЦСКА е, че контузии получиха Жоел Зварц и Бари Котър, които бяха принудително сменени след почивката.

След края треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол заяви: "Не беше лесно. Ако сте играли на такъв терен, знаете, че топката се движи по-бавно. Също така опонентът беше добре организиран. Едно е да играеш на големи стадиони, друго е да играеш на малки стадиони с по-лош терен. Трябва да сме търпеливи, да разиграваме топката и да не спираме да опитваме да отбележим. Днес нямаше как да пресираме много, защото те изчистваха топката напред. Ако в подобен двубой отбележиш по-рано, срещата става различна. Днес не успяхме и затова ни беше трудно."