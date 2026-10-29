"Левски" среща "Лудогорец" още на 1/8-финалите

БГНЕС Президентът на БФС Георги Иванов, зам.-изпълнителният директор на футболния съюз Добрин Гьонов и шефът на Българската професионална футболна лига Атанас Караиванов (от ляво на дясно) преди началото на днешния жребий.

Шампионът "Левски" ще срещне един от най-трудните възможни съперници - "Лудогорец", още на 1/8-финалната фаза в турнира за Купата на България. Това определи тегленият днес жребий. Мачът, който ще е между 11 и 14 декември, ще се играе на стадион "Георги Аспарухов".

Изпълнителният директор на "Левски" Даниел Боримиров не скри, че не е искал този противник: "Не очаквах да ни се падне "Лудогорец", но съдбата това е пожелала, така че на 1/8-финалите ще играем с тях. Добре се познаваме, надявам се да направим хубав и приятен мач. Нека по-добрият продължи. Надявам се този път ние да вземем реванш пред нашата публика, така че мисля, че ще е хубаво да зарадваме нашите фенове с победа срещу "Лудогорец".

Както е известно, в последния турнир (сезон 2025/26) "Лудогорец" елиминира "Левски" на 1/4-финалите след победа с 1:0 в Разград.

Настоящият носител на Купата на България - ЦСКА, пък продължава защитата на трофея срещу традиционно неудобния отбор на "Славия". При това мачът ще се играе на стадион "Александър Шаламанов".

"Отборът на "Славия" е труден противник. Очакваме добър двубой и да излезем победители от него. Определено е добра новина, че мачът е в София. Тогава графикът ще е натоварен и това е плюс за нас", коментира спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев.

Днес стана ясен и пътят на отборите до 1/4-финалите. Победителят от двойката "Левски" - "Лудогорец" ще срещне продължилият измежду "Ботев" (Пд) и "Локомотив" (Горна Оряховица). ЦСКА или "Славия" пък ще има за съперник "Черно море" или "Локомотив" (Пд).

По решение на БФС и Българската професионална футболна лига още на 1/8-финалите ще се ползва системата VAR. Победителите в тази фаза, както и на 1/4-финалите ще бъдат определяни в един мач. Двубоите между осемте останали отбора в турнира ще се играят през март 2027 г.

ЖРЕБИЙ ЗА 1/8-ФИНАЛИТЕ



"Черно море" - "Локомотив" (Пд)

"Славия" - ЦСКА

"Арда" - "Хебър"

"Левски" - "Лудогорец"

"Локомотив" (ГО) - "Ботев" (Пд)

"Добруджа" - "Спартак 1918" (Вн)

"ЦСКА 1948" - "Ботев" (Вр)

"Дунав" - "Локомотив 1929" (Сф)

Мачовете ще се играят между 11 и 14 декември.

ЖРЕБИЙ ЗА 1/4-ФИНАЛИТЕ



"Черно море" / "Локомотив" (Пд) - "Славия" / ЦСКА

"Локомотив" (ГО) / "Ботев" (Пд) - "Левски" / "Лудогорец"

"ЦСКА 1948" / "Ботев" (Вр) - "Арда" / "Хебър"

"Добруджа" / "Спартак 1918" (Вн) - "Дунав" / "Локомотив 1929" (Сф)

Мачовете ще се играят между 2 и 4 март 2027 г.