"ЦСКА 1948" пръв достигна до 1/8-финалите за Купата на България

Фейсбук/ЦСКА 1948 Футболистите на "ЦСКА 1948" поздравяват германския си съотборник Андре Хофман (вляво), който е открил резултата срещу "Нефтохимик 1962".

"ЦСКА 1948" е първият 1/8-финалист за Купата на България по футбол. Столичният тим спечели категорично с 4:0 гостуването срещу "Нефтохимик 1962" на стадион "Лазур" в Бургас в 1/16-финален мач.

Четвъртият в класирането на Първа лига реши мача срещу седмия в Югоизточна Трета лига още до почивката. Германецът Андре Хофман откри резултата в 6-ата минута, а в 7-ата националът Атанас Илиев вкара за 2:0. Капитанът в този мач Браян Собреро се разписа в 30-ата минута, а в 44-ата Илиев отбеляза втория си гол, който се оказа и последен в мача.

След почивката футболистите на "ЦСКА 1948" свалиха темпото, явно с мисъл за предстоящото домакинство срещу "Ботев" (Пд) на 23 октомври в XII кръг от Първа лига.